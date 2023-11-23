Розгадано таємницю дивного жовтого скла з африканської пустелі: створено інопланетною силою

Майже століття вчені намагалися розгадати таємницю цього рідкісного і незвичайного матеріалу і, схоже, тепер їм це вдалося.

Пустеля Великого Піщаного моря з'єднує Єгипет і Лівію і простягається на 72 000 км². Той, кому пощастило опинитися тут, може виявити під ногами шматочки жовтого скла, розкидані по піщаному ландшафту, пише Science Alert.

Уперше цей загадковий матеріал вчені описали 1933 року, тоді він отримав назву скло лівійської пустелі. Колекціонери мінералів по всьому світу цінують його за красу, відносну рідкість і загадкову історію виникнення. А кулон з осколками скла лівійської пустелі також було виявлено в кулоні в гробниці єгипетського фараона Тутанхамона.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Натуральне скло розкидане по всій земній кулі й не є рідкістю, проте жодне інше натуральне скло не багате настільки кремнеземом, як лівійське пустельне скло. При цьому вченим відомо, що воно не зустрічається у величезних розмірах і вельми обмежене в кількостях.

З моменту відкриття цього матеріалу вже минуло майже 100 років, але вчені досі так і не змогли розгадати таємницю виникнення цього жовтого скла. Утім, кілька теорій про його походження все ж існує. По-перше, деякі вчені припускають, що воно могло з'явитися на Землі через вулкани на Місяці. По-друге, жовте скло може виявитися продуктом ударів блискавки, а, по-третє, припускають, що скло могло з'явитися внаслідок осадових і гідротермальних процесів. Ще одна теорія припускає, що жовте скло утворилося внаслідок потужного вибуху метеорита в повітрі. Ще одним можливим варіантом називають те, що воно утворилося з найближчого метеоритного кратера.

У новому дослідженні вчені, схоже, поставили крапку в цих майже 100-річних пошуках відповіді. Під час дослідження викладач Університету Західного Кейпа Єлизавета Ковальова разом із командою використовували передові технології, щоб розгадати таємницю лівійського жовтого скла.

Міжнародній групі вчених зі США, Німеччини, Єгипту та Марокко вдалося визначити, що скло лівійської пустелі насправді утворилося внаслідок удару метеорита об поверхню Землі. Зазначимо, що космічні зіткнення є основним процесом у Сонячній системі, фактично саме ці удари й допомогли нашій планеті сформуватися.

Її 1996 року вченим вдалося встановити вік загадкового жовтого скла — близько 29 мільйонів років. Пізніше дослідження також показало, що вихідний матеріал складався із зерен кварцу, покритих змішаними глинистими мінералами, а також оксидами заліза і титану.

Надалі вчені також встановили, що 29 мільйонів років у пустелі Великого Піщаного моря просто не було цих вихідних матеріалів. Все це спантеличило вчених. У результаті в новому дослідженні вони вивчили два шматки жовтого скла, отриманих від місцевого жителя. Команда вивчила зразки, використовуючи сучасні технології та виявила, що в склі також містяться дрібні мінерали: різні типи оксиду цирконію.

Результати також свідчать про те, що жовте скло містить кубічний цирконій, який утворюється лише за високих температур від 250°C до 2700°C. Також учені виявили рідкісний поліморф OII, що утворюється за дуже високого тиску — близько 130 000 атмосфер.

Маючи дані про умови тиску і температури, вчені змогли розгадати таємницю походження жовтого скла — воно утворилося внаслідок удару метеорита. Автори дослідження також зазначають, якщо їхні результати вірні, десь неподалік також має знаходитися батьківський кратер — місце, де метеорит впав на Землю. Учені планують продовжити роботу, щоб знайти це місце.

Раніше Фокус писав про те, що в льодах Антарктиди знайшли рідкісний для Землі, але поширений на Марсі мінерал.