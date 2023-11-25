За межами гри Assassin's Creed: що насправді відомо про таємничих вбивць секти нізаритів

Слово "асасин" походить від арабського слова "hashīshīn", що означало ісламську секту, яка діяла між XII i XIII століттями. Не маючи ні великих армій, ні великих володінь, нізарити використовували єдине, що їм залишалося: хитрощі, саботаж і вбивства.

У період XII i XIII століть таємна група, відома як асасини або нізарити, діяла в тіні, виконуючи місії, що породили легенди та міфи. На відміну від вигаданих постатей, яких ми бачили у фільмах та іграх, ці вбивці були членами частини секти ісмаїлітів шиїтського ісламу, пише Big Think.

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Перші асасини

Їхня історія починається на тлі конфлікту між сунітською та шиїтською гілками ісламу. По суті, після смерті пророка Мухаммеда ісламський світ розділився на сунітів і шиїтів — і ті, й інші мусульмани, і ті, й інші вчепилися одне з одним.

За часів нізаритів Ісмаїлітського ордену лінія фронту проходила між Фатімідським халіфатом (шиїти) і турками-сельджуками (суніти). Асасини (шиїти) опинилися посередині обох; вони воювали з сельджуками й ненавиділи їх, але водночас боролися за незалежність від Фатимідського халіфату. Нелегко вести війну на два фронти проти двох величезних національних держав, коли ти не більше, ніж група. Хитрощі, саботаж і вбивства стали їхніми інструментами в орієнтуванні на цьому підступному ландшафті.

Сенсаційність і пропаганда

На відміну від легендарних історій, поширюваних ворогами й прикрашених століттями переказів, правда про практики нізаритів є набагато приземленішими. Історії про ініціації та оргіастичні церемонії під наркотичними речовинами, переказані такими постатями, як Марко Поло, найімовірніше, перебільшені або повністю сфабриковані.

Хасан ібн Саббах - ісмаїлітський проповідник, ватажок повстання ісмаїлітів проти Сельджукідів в Ірані

Одна з легенд розповідає про вакханалію посвячення у вбивці. Кажуть, що ватажок нізаритів Хасан ібн Саббах за допомогою гашишу, опіуму та невідомих екзотичних наркотиків доводив новобранців до повного божевілля. Вони накурювалися до безпам'ятства.

Потім, піднесений, як повітряний змій, Хасан проводив перед новобранцями парад прекрасних дівчат. Він відкривав фонтани молока і меду. Посвяченому дарували оргіастичний рай жінок, вина і музики, і все це було ретельно поставлено так, щоб нагадувало зображення раю Мухаммедом.

Коли посвячені приходили до тями й протверезіли, Хасан казав: "Якщо ви підете за мною, то отримаєте це". Це було схоже на безплатний зразок раю, і тепер потрібно було записатися.

Насправді ж навряд чи асасини часто вживали наркотики, якщо взагалі вживали. Вони частіше використовували прихованість, маніпуляції та стратегічні вбивства.

Правда про кинджал

Говорячи сучасною мовою, набагато логічніше розглядати їх як партизанів або терористів, які боролися проти турків-сельджуків. Асасини навіть вступали в союз з християнами, коли це служило їхнім політичним цілям.

Їхні методи були подвійними: по-перше, вони проникали у впливові кола, придворне життя і дипломатичні місії, впливаючи на прийняття рішень на свою користь.

Наприклад, у 1090-х роках нізарити успішно домоглися призначення одного з них, Ківама, візиром принца Махмуда Сельджукської імперії. Ківам прошепотів принцу на вухо, і в результаті сельджуцьку армію не послали походом на одну з гірських фортець убивць.

По-друге, вони були вправні в цілеспрямованих вбивствах, використовуючи маскування під монахів або жебраків для усунення високопоставлених ворогів, часто публічно за допомогою кинджалів. Ми не маємо їхніх записів, а навколо культу асасинів було стільки страху і параної, що їм приписували практично будь-яке вбивство.

Розквіт і занепад

Асасини процвітали або занепадали залежно від таланту їхніх ватажків. Перший лідер, Хасан, був проникливим і харизматичним лідером, який знав, коли послати кинджал, а коли — улесливі слова.

Через вісімдесят років після смерті Хасана Рашид ад-Дін Сінан так само добре керував нізаритами. Але їхній занепад був неминучий.

Навіть на піку своєї могутності в XII i XIII століттях асасини володіли лише кількома гірськими фортецями, які легко захищати, але які не мали стратегічного значення. Також у них не було великої армії. Їхня влада залежала від паніки, яку вони сіяли, і майстерності їхніх убивць.

Однак в той час один народ змітав усе на своєму шляху, і асасини не стали винятком. Монгольський кінний бліцкриг XIII століття пронісся через усю Євразію, вони не збиралися зупинятися перед вбивцями в горах, попри погрози. Зрештою у 1256 році монголи підкорили фортецю Аламут. Протягом наступних чотирьох років нізарити втратили усі свої володіння.

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