Свідок легендарної битви V ст.: в Іраку археологи знайшли стародавнє місто Джалула (фото)

Розташована на північ від провінції Діяла, Джалула мала величезне стратегічне значення завдяки своєму розміщенню на шляхах, що вели до Іраку, Красану та Азербайджану.

Державна рада старожитностей та спадщини Іраку (SBAH) нещодавно відкрила захопливі подробиці про стародавнє місто Джалула. Під керівництвом професора Алі Обеїда Шалгама (Ali Obeid Shalgham) і під наглядом дослідника Ахмеда Абдула Джаббара Хамаса (Ahmed Abdul Jabbar Khamas), дослідження зайняло кілька місяців, щоб виявити межі й структури цього історичного міста, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розташована на північ від провінції Діяла, Джалула мала величезне стратегічне значення завдяки своєму розміщенню на шляхах, що вели до Іраку, Красану та Азербайджану. Важливо зазначити, що це стародавнє місто відрізняється від сучасної Джалули, заснованої в 1958 році.

Битва при Джалулі, що відбулася в 637 році, стала вирішальним зіткненням між Сасанідською імперією і Праведним халіфатом Фото: Iraq State Board of Antiquities and Heritage

Джалула була важливим місцем, зокрема відомим завдяки битві між Сасанідською імперією та Праведним халіфатом. Сасаніди обрали її як найкраще місце для поселення і протистояння наступу ісламських армій, особливо після падіння Дастагірда (Даскара) біля Шахбану в 628 році нашої ери.

Битва при Джалулі, що відбулася в 637 році, стала вирішальним зіткненням між Сасанідською імперією і Праведним халіфатом. 2-й халіф Арабського халіфату Умар мав на меті розчистити північний шлях перед просуванням на Тікрит і Мосул, відправивши похід до Джалули. Перські війська на чолі з генералом Міхраном запекло захищали місто.

Це відкриття дає глибоке розуміння історії та стратегічного значення стародавньої Джалули в ширшому історичному контексті регіону Фото: Iraq State Board of Antiquities and Heritage

Майже кожен арабський історик розповідає про "велику битву" при Джалулі, а Халіфа ібн Хаят (Khalifah ibn Khayyat), називає цю її "перемогою перемог".

Шалгам, сказав: "Археологічні дослідження тривають і сприяли відкриттю та збереженню низки археологічних пам'яток і поселень з історії країни".

Це відкриття дає глибоке розуміння історії та стратегічного значення стародавньої Джалули в ширшому історичному контексті регіону. Воно проливає світло на події, що сформували його минуле і значення, пропонуючи погляд на багату історію цього регіону.

Виявлення давніх структур і меж Джалули робить значний внесок у наше розуміння цього історично важливого міста. Подальші археологічні дослідження обіцяють більше відкриттів про минуле регіону.

Раніше Фокус розповідав про унікальний артефакт зі слонової кістки, знайдений у Туреччині. Цей артефакт належить до часів Хетського царства.

Також ми писали про скарб зі 100 тисяч монет, знайдений у Японії. Їх виявили під час будівництва нової фабрики.