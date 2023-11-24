Від тиску до діабету: вчені розкрили корисні та лікувальні властивості граната

У новому дослідженні вчені вирішили не зосереджуватися на одній хворобі, а включити до свого огляду ефективність боротьби фрукта з цілою низкою захворювань.

Нещодавнє дослідження вчених, присвячене впливу поліфенолів граната на різні порушення обміну речовин, виявило кілька цікавих нюансів фрукта. Гранат, відомий своїм природним вмістом поживних речовин, традиційно використовувався для розв'язання таких проблем, як бактеріальні інфекції, діабет та ожиріння. Сучасні дослідження підтверджують користь цих поліфенолів, зокрема, у боротьбі з метаболічними порушеннями, пише Medical News.

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В огляді, наданому вченими, розглядаються фармакокінетика, безпека та ефективність гранатових сполук у боротьбі з такими захворюваннями, як діабет 2-го типу, ожиріння та серцево-судинні захворювання. Показано, що гранат ефективно знижує інсулінорезистентність, запалення, артеріальний тиск і рівень холестерину, позитивно впливаючи на метаболічне здоров'я.

У дослідженнях на тваринах олія насіння граната показала багатообіцяючі результати щодо зниження жирової маси тіла і поліпшення чутливості до інсуліну. Однак у різних дослідженнях спостерігалися неоднакові результати щодо контролю маси тіла, що може бути пов'язано з генетичними відмінностями в реакції на фітохімічні речовини.

Антидіабетичні властивості граната також вивчаються, і отримані результати свідчать про його здатність регулювати різні метаболічні процеси. Короткочасне лікування екстрактом шкірки граната дало змогу знизити рівень глюкози в крові та поліпшити холестериновий профіль.

Що стосується безпеки гранатових сполук, то дослідження показують, що гранат і його похідні, особливо пунікова кислота, загалом безпечні й нетоксичні в традиційних дозах, заявляють учені. Однак біодоступність цих сполук варіюється залежно від індивідуальних чинників, таких як мікробіота кишківника і рівень pH.

В огляді робиться висновок про те, що, хоча гранат і демонструє потенціал у профілактиці метаболічних порушень, результати варіюють залежно від таких факторів, як використовувана частина рослини, умови вирощування та індивідуальна генетична реакція. Незважаючи на ці відмінності, терапевтичний потенціал граната в лікуванні метаболічного синдрому вельми значний, що вимагає більш комплексного підходу до його застосування, роблять висновок вчені.

Раніше Фокус писав про те, що в США почали лікувати хвороби за допомогою овочів і фруктів. Новітній засіб від гіпертонії та діабету, за словами вчених, знаходиться не в баночці з пігулками, а в продуктовому ряду найближчого магазину.

Також Фокус писав про супову дієту, здатну запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показала багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.