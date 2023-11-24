Не викликає запалень: учені розвінчали твердження про шкоду червоного м'яса

У науковому співтоваристві давно усталилася думка, що червоне м'ясо може бути причиною підвищеного ризику розвитку серцево-судинних захворювань, але нове дослідження кинуло виклик цьому твердженню.

Нове дослідження знову розглядає вплив червоного м'яса на запалення, що є фактором розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання (ССЗ). Під час дослідження було проаналізовано метаболіти крові близько 4 000 літніх людей, що дало змогу встановити прямий зв'язок між харчуванням і станом здоров'я, пише Knowridge.

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На відміну від попередніх досліджень, дана наукова робота, проведена під керівництвом докторки Алексіс Вуд з Медичного коледжу Бейлора, не виявила прямого зв'язку між споживанням необробленого і переробленого червоного м'яса (яловичини, свинини або баранини) та маркерами запалення, навіть за умови коригування індексу маси тіла (ІМТ). Крім того, не було встановлено зв'язку між споживанням червоного м'яса та рівнем С-реактивного білка (CRP) — одного з основних маркерів запалення.

Результати дослідження дають змогу припустити, що маса тіла може мати більший вплив на розвиток системного запалення, ніж споживання червоного м'яса. Воно також підкреслює важливість використання плазмових маркерів для розуміння взаємозв'язку між харчуванням і захворюванням, а не тільки на основі самозвіту про споживання їжі.

Ці результати поповнюють зростаючий масив доказів, які свідчать про те, що пісна необроблена яловичина може бути частиною серцево-судинної дієти без посилення запалення. Однак докторка Вуд закликає до проведення більш повних досліджень, перш ніж давати остаточні дієтичні рекомендації щодо червоного м'яса і запалення.

Це дослідження свідчить про необхідність збалансованого підходу до складання дієтичних рекомендацій, що враховує як традиційні уявлення, так і нові наукові дані, тим паче що червоне м'ясо становить значну частину раціону багатьох людей. Дослідження є ключовим кроком у переоцінці ролі червоного м'яса в нашому харчуванні, пов'язаної із запаленням і ризиком хронічних захворювань.

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