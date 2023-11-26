Люди можуть не встигнути зв'язатися з інопланетянами: знадобиться 400 000 років, але ми помремо раніше

Найпесимістичніший сценарій передбачає, що наша цивілізація самознищиться раніше, ніж отримає перший "космічний привіт".

Століттями люди цікавляться: якщо людство не є особливим і інші цивілізації також можуть виникати в космосі, чому ми досі не знайшли нікого іншого? Нова наукова стаття пропонує сміливу відповідь, пише IFLScience.

Раніше вчені вже неодноразово намагалися знайти розв'язання парадокса Фермі, що порушує питання про те, чи такі унікальні люди у Всесвіті й чому нам так і не вдалося вийти на зв'язок з іншими цивілізаціями. Тепер учені вважають, що навіть за умови, що позаземні цивілізації дійсно існують і їх десятки тисяч, їм необхідно вижити протягом тисяч років, щоб мати можливість поговорити з кимось іще.

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До цього моменту вчені в усьому світі пропонували безліч тривожних рішень парадокса Фермі, а тому припущення про те, що людству слід просто почекати — не виглядає так вже й погано. У своїй роботі вчені Веньцзе Сун і Хе Гао оцінили кількість позаземних розумних цивілізацій (CETI), що взаємодіють, використовуючи лише два параметри:

імовірність появи життя на планеті земної групи; стадія еволюції батьківської зірки планети, на якій народиться CETI.

Загалом учені створили 9 можливих сценаріїв, у яких CETI були або рідкісними, або звичайними. Наприклад, якщо CETI рідкісні, близько 110 по всьому Чумацькому Шляху, то для взаємодії цивілізаціям потрібно вижити протягом 400 000 років, перш ніж посланий сигнал досягне своєї мети. У більш позитивному сценарії, де по всьому Чумацькому Шляху розкидано близько 43 000 CETI, для спілкування цивілізаціям доведеться почекати не менше 2 000 років.

Автори дослідження стверджують, що причина, через яку людство все ще не отримало свій "перший космічний привіт", полягає в тому, що наш час просто ще не настав. Ба більше, вчені припускають, що тривалість життя цивілізацій, імовірно, є самообмежувальною — ефект також відомий, як аргумент Судного дня.

За словами вчених, тривалість життя цивілізації може бути обмежена безліччю чинників, зокрема:

проблеми народонаселення;

ядерне знищення;

раптова зміна клімату;

комети-вигнанці;

екологічні зміни та інше.

На жаль, якщо аргумент Судного дня правильний, у найпесимістичніших сценаріях людство може і зовсім ніколи не отримати сигналів від інших CETI до свого вимирання. Команда також зазначає, що наші нинішні пошуки інших цивілізацій все ще залишаються вельми обмеженими та можуть такими й залишитися.

Водночас якби інші CETI шукали нас, їм довелося б перебувати в дуже маленькій області Чумацького Шляху, щоб дійсно виявити деякі сигнали Землі. Утім, вчені визнають, існує величезна невизначеність у цих імовірностях, а тому в людства все ще є шанс рано чи пізно зв'язатися з іншими інопланетними цивілізаціями.

Раніше Фокус писав про те, що нова теорія пояснює, чому інопланетяни досі не вийшли на контакт: вся справа в людях.