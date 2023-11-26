Уособлення самотності: найсумніший ламантин у світі замкнений у крихітній "клітці" (відео)

Несамовите ізольоване існування 67-річної тварини зафіксували на відео — ламантин коротає дні, навертаючи кола в 9-метровому басейні.

На початку 2023 року в Океанаріумі Маямі загинув "найсамотніший кит у світі" — косатка Лоліта, яка так і не змогла дочекатися, коли ж її випустять на волю. Тепер у Мережу потрапило відео ще однієї тварини, що страждає і мешкає в цьому океанаріумі: на кадрах видно, як найсамотніший ламантин у світі намотує кола в крихітному басейні діаметром лише близько 9 метрів, пише Daily Mmail.

Буквально за кілька днів відео облетіло весь світ, а 67-річного ламантина Ромео визнали "уособленням самотності" і "найсамотнішим ламантином у світі". На кадрах видно, як тварина повільно обертається колами у своїй крихітній "бетонній клітці" в закритій зоні океанаріума. За попередніми даними, тварина перебуває в ізоляції щонайменше з квітня минулого року.

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Науковці зазначають, що ламантини є напівсоціальними тваринами, а тому психологічно страждають, коли не живуть парами чи групами. Однак Ромео вже давно розлучений зі своєю партнеркою та матір'ю його потомства Джульєттою і самотній відтоді, як на волю були відпущені інші його товариші.

Відео було знято групою компанії Urgent Seas: на кадрах видно пустельну частину парку, потім об'єктив фокусується на самотній фігурі Ромео, який рухається колами в каламутній воді. На сайті океанаріума повідомляється, що Ромео і його партнерка Джульєтта були "врятовані 1956 року" і є "місцевими знаменитостями". Тварини прожили в океанаріумі 66 років, за цей час у них з'явилося кілька дитинчат, проте пізніше їх розлучили. Джульєтта також все ще перебуває в океанаріумі, але її утримують в окремому акваріумі "для знаменитостей" на головному майданчику. Водночас Ромео був ізольований і замкнений у "крихітній бетонній клітці".

Вчені зазначають, що в дикій природі ламантини живуть від 50 до 60 років, і до 65 років у неволі, що робить Ромео довгожителем. Зазначимо, що раніше цього року Міністерство сільського господарства США (USDA) опублікувало звіт, у якому розкритикувало океанаріум за недостатній догляд за твариною. У звіті йдеться про те, що Ромео помістили в ізоляцію через те, що трьох інших ламантинів, які раніше мешкали з ним, випустили назад у дику природу.

Також зазначається, що океанаріум робив спроби придбати ще одного ламантина, однак їм відмовляли через невідповідність необхідним вимогам. Зазначимо, що, згідно з правилами, ламантини мають утримуватися в основному вольєрі щонайменше з однією сумісною твариною того самого або спорідненого виду.

Зазначимо, що ламантини класифікуються як вид, що перебуває під загрозою зникнення у США: у дикій природі у Флориді їх залишилося всього 7 500 особин. Повільні істоти плавають і відпочивають на дуже мілководді та дуже допитливі, що робить їх уразливими для травм гребними гвинтами човнів. Статистика свідчить, що тільки за поточний рік загинуло близько 500 тварин — з природних та антропогенних причин.

Раніше Фокус писав про те, що найсамотніший у світі самець жаби, на ім'я Ромео зустрівся зі своєю Джульєттою.