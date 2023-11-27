Трохи тривожно. Учені розповіли, навіщо кішки дивляться в одну точку і лякають людей

Може здатися, що ваш вихованець просто втупився в порожній кут або дивиться на стіну порожнім поглядом, але насправді відбувається щось більше.

Безліч разів протягом дня ви можете спостерігати, як очі вашої кішки ніби стають порожніми та вона нескінченно дивиться в один кут або на стіну. Може здатися, що у вашому домі завелися примари або кішка бачить щось таке, чого не бачите ви — унаслідок цього по шкірі пробігає холодок. Однак учені зазначають, наші улюбленці в цей момент не просто відключаються — насправді відбувається щось більше, пише Inverse.

Професорка антрозоології в Університеті Канісіуса в Нью-Йорку Маліні Сучак пролила світло на цю дивну поведінку тварин.

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Чому кішка дивиться в одну точку?

За словами Сучак, найімовірніше, наші улюбленці побачили або почули якийсь звук, що тривав менш ніж секунду, але навіть цього було достатньо, щоб зацікавити їх і утримати увагу. Фактично тварини можуть навіть ні на що не дивитися, а натомість прислухаються до звуків, непомітних для людського вуха і просто дивляться в простір, концентруючись.

Наші улюбленці здатні вловлювати тіні, спалахи світла, дзижчання і звуки, що вислизають від нашого сприйняття. Водночас скромний колірний зір котів насправді є компромісом із нічним зором — цей візуальний мікс створює контраст між світлом і тінню, а тому є чудовим інструментом для полювання, оскільки наші улюбленці найактивніші в години світанку та заходу сонця.

Що стосується звуку, кішки вловлюють ультразвукові звуки, що перевищують чутні частоти. Відомо, що люди здатні чути лише частоту 20 000 Гц, тоді як кішки — до 64 000 Гц. За словами Сучак, наші вихованці також здатні чути на нижчий гучності — фактично вони навіть здатні почути тарганів у стінах.

Чому кішки так довго дивляться в порожній кут?

Така поведінка тварин насправді відповідає інстинкту переслідування здобичі. Наші пухнасті улюбленці — хижаки, які нападають із засідки, а тому вони не кидаються відразу на свою здобич, а вичікують. За словами Сучак, коли кішки виявляють щось, що їх зацікавило і може послужити здобиччю, вони починають вичікувати та стежити, перш ніж переслідувати здобич.

Чи щасливі кішки, коли дивляться в порожнечу?

Щасливі та здорові кішки щодня отримують хорошу дозу фізичної та розумової стимуляції, особливо якщо залучають свої інстинкти. У результаті, за словами, Сучак, усе, що здатне активувати їхні інстинкти та стимулює їхні нахили, є позитивним.

Комі того, якщо коти тренують хижі навички, націлившись на таємничий звук, то ваші улюбленці не використають їх, щоб напасти на ваші "пальці, які нічого не підозрюють", що теж добре. Водночас Сучак зазначає, якщо тварина зациклюється на цих фіксаціях і це порушує її звичну поведінку — це привід для занепокоєння. У такому разі слід звернутися до ветеринара.

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