Наслідки давньої гастрономії: ферментована їжа могла змінити розмір нашого мозку

Учені вважають, що в давнину наші предки адаптували харчову поведінку, яка кардинально змінила нас назавжди на багатьох рівнях.

У новій науковій роботі група американських дослідників розглянула цікаву теорію про те, що споживання ферментованих продуктів зіграло вирішальну роль у розвитку людського мозку. Ця теорія, що отримала назву "гіпотеза зовнішньої ферментації", розглядає питання про те, як ранні предки людини могли отримувати поживні речовини й енергію з продуктів, що ферментують поза організмом, на відміну від внутрішнього процесу ферментації в кишечнику, пише Medical News.

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У процесі еволюції людський мозок збільшився втричі. Тоді як теорії, подібні до "гіпотези дорогої тканини", припускають перерозподіл енергії від травної системи до мозку, інші пропонують як рушійну силу зростання мозку зміну раціону харчування, наприклад, збільшення споживання м'яса або приготування їжі. Однак ці теорії мають свої недоліки, особливо якщо врахувати когнітивні здібності, необхідні для контрольованого приготування їжі.

Гіпотеза припускає, що споживання продуктів зовнішнього бродіння, які піддаються бактеріальному розпаду поза організмом, могло мати вирішальне значення в харчуванні наших предків. Така форма ферментації забезпечувала численні переваги, аналогічні внутрішній ферментації в кишечнику, включно з поліпшенням засвоєння поживних речовин і здоров'я кишечнику, детоксикацією шкідливих речовин і зміцненням імунної функції.

Гіпотеза зовнішньої ферментації має низку переваг перед іншими дієтологічними теоріями. Вона вимагає менших когнітивних навичок порівняно з такими практиками як приготування їжі на вогні, а ферментація могла бути простішим, легшим, легко відкривним і пасивним методом обробки їжі, вважають науковці.

Сьогодні ферментація є широко поширеною та розвиненою технологією в усьому світі, що свідчить про її доцільність і культурну прийнятність протягом усієї історії людства.

Досліджена гіпотеза відкрита для емпіричної перевірки різними методами, як-от генетичні дослідження метаболізму та травлення, аналіз нюхових генів, порівняння мікробіомів людини і мавп, заявляють автори.

Вони припускають, що освоєння ранніми гомінінами методів зовнішньої ферментації стало ключовим фактором у розвитку людського мозку та зменшенні розмірів кишечника. Ця гіпотеза дає змогу по-новому поглянути на еволюцію людини, зокрема на її харчування та анатомічні зміни, хоча й потребує подальших досліджень для підтвердження своїх тверджень.

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