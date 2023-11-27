Дарує дорогоцінний час: імунотерапевтичний препарат успішно бореться з раком легенів

Дрібноклітинний рак легені являє собою смертельну і важку хворобу, за якої виживаність є дуже низькою, але новий препарат дає надію людям, ураженим цим захворюванням.

У недавньому клінічному дослідженні вчені Приватного університету охорони здоров'я імені Карла Ландштейнера в Австрії оцінили ефективність імунотерапевтичного препарату тарлатамаб для лікування поширеного дрібноклітинного раку легені (МРЛ). Ця форма раку легенів відома своїм швидким зростанням і низьким виживанням: лише деякі пацієнти живуть довше п'яти років після постановки діагнозу, пише New Atlas.

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У дослідженні взяли участь 220 пацієнтів, яким раніше було проведено дві інші безуспішні терапії. Вони отримували тарлатамаб, дія якого полягає в тому, що Т-клітини пацієнта з'єднуються з раковими клітинами, що призводить до руйнування останніх. Цей процес полегшується завдяки здатності тарлатамабу зв'язуватися як з дельта-подібним 3 білком, присутнім на ракових клітинах, так і з білком CD3 на Т-клітинах.

Результати показали, що 40% учасників позитивно відреагували на дозу тарлатамабу 10 мг, до того ж у 59% з них ця відповідь зберігалася щонайменше шість місяців. У дослідженні також зафіксовано медіану безпрогресивного виживання в цій групі, що становила 4,9 місяця. Загальне виживання через 9 місяців становило 68% у групі, яка приймала 10 мг препарату, і 66% у групі, яка отримувала 100 мг препарату.

Найбільш поширеним побічним ефектом був синдром вивільнення цитокінів, на який страждали більше половини учасників. Цей стан, що характеризується такими симптомами, як лихоманка і втома, є реакцією на імунотерапію. Серед інших побічних ефектів — втрата апетиту та підвищення температури тіла, але лише 3% пацієнтів припинили лікування через побічні явища.

Отримані результати підкреслюють потенціал моноклональних антитіл у лікуванні солідних пухлин і дають надію пацієнтам із МРЛ, особливо у зв'язку з обмеженою ефективністю наявних методів лікування третьої лінії.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

Також Фокус писав про те, що звичайний алкотестер здатний виявити рак. Новий ворог захворювання — це не черговий препарат, а те, що вже давно стало буденною перевіркою для нетверезих водіїв.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.