Месія тваринного світу. В Індонезії народилося дитинча однієї з найрідкісніших тварин на Землі

Крихітний малюк дає надію, що вченим все ж вдасться відродити популяцію тварин, яка сьогодні опинилася на межі вимирання.

Наразі вчені в усьому світі зосереджені на амбітних планах з переселення носорогів до Африки, а також на використанні передових технологій, що повертають стародавні ДНК видів. Однак у заповіднику Індонезії сталося щось природне і дивовижне — на світ з'явилося дитинча одного з найрідкісніших видів на планеті, пише IFLScience.

У заповіднику суматранських носорогів, які є одними з найрідкісніших на Землі, національному парку Вей Камбас в Індонезії в досвідченої матері, на ім'я Рату, народилося нове теля. Зазначимо, що за весь час перебування в заповіднику 23-річна самка суматранського носорога народила вже трьох дитинчат: перші два були народжені у 2012 і 2016 роках.

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За словами міністра довкілля та лісового господарства Індонезії Сіті Нубая Бакара, ця новина стала радісною не тільки для індонезійського народу, а й вчених у всьому світі, адже останніми роками намагаються відродити популяцію суматранських носорогів, які сьогодні перебувають на межі вимирання. Влада Індонезії також заявила про намір продовжувати політику щодо відновлення популяції, щоб на світ з'явилося більше дитинчат носорогів.

Зазначимо, що завдяки народженню малюка-носорога, кількість тварин цього виду, що мешкають у заповіднику, збільшилася до 9. За словами генерального директора відділу природних ресурсів і охорони екосистем Сатьявана Пудьятмоко, основна мета уряду і вчених полягає в тому, щоб виробляти дитинчат суматранських носорогів для підтримки виживання виду.

Вчені та місцева влада також сподіваються, що в майбутньому дитинчата суматранських носорогів, отримані в результаті розведення в заповіднику, можуть бути випущені назад у природне середовище існування.

Суматранські носороги перебувають на межі зникнення, а тому живуть лише розрізненими невеликими групами в лісах індонезійських островів, хоча раніше ареал їхнього проживання сягав Південного Китаю, Таїланду та Камбоджі. Дані свідчать про те, що сьогодні на Землі залишилося всього близько 30 статевозрілих особин цього виду носорогів, причому популяція скоротилася на рекордні 80% лише за останні 30 років.

Науковці зазначають, основними загрозами для суматранських носорогів сьогодні є численність населення, антропогенне втручання та браконьєрство.

Раніше Фокус писав про те, що за останнє століття роги носорогів значно зменшилися.