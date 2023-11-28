Учені посварилися, з'ясовуючи, що вбило динозаврів: ШІ розставив усе на свої місця

Штучний інтелект поставив крапку в розслідуванні того, що близько 66 мільйонів років тому згубило найбільших тварин, які населяли Землю.

Для більшості дослідників суперечка про те, що вбило не пташиних динозаврів близько 66 мільйонів років тому, була залагоджена ще десятиліття тому, коли вчені виявили ударний кратер, шар металів від астероїда і сажу від пожеж, які почалися після удару астероїда, не залишивши слідів кісток динозаврів. Однак невелика група вчених все ще готова оскаржити це твердження, пише IFLScience.

Невелика група палеонтологів стверджує, що основною причиною масового вимирання найбільших тварин на Землі насправді став спалах вулканічної активності, а зовсім не удар масивного астероїда. Вчені визнають, що астероїд або комета справили руйнівний вплив, проте кінець динозаврів зовсім не був швидким, насправді це було "повільне масове вимирання".

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За словами аспіранта Дармутського університету Алекса Кокса, вони з керівником доктором Юренхіном Келлером використовували штучний інтелект, щоб поставити крапку в суперечці про те, що насправді згубило динозаврів. Автори дослідження запевняють, що були готові до будь-якого можливого результату, навіть якщо їхня теорія виявиться хибною.

Вчені забезпечили понад 100 процесорів геологічними й кліматичними даними тієї епохи та доручили вивчити літопис скам'янілостей, щоб з'ясувати, що могло спричинити вимирання на кордоні крейдяного і палеогенового періоду.

Зазначимо, що вчені, які вважають, що основною причиною вимирання динозаврів на Землі став вулканізм, вказують на 1,3 мільйона кубічних кілометрів базальту, також відомих як Деканські пастки. Дослідження показують, що вони були закладені приблизно в той самий час. Ба більше, вчені також виявили, що вулканічні провінції аналогічного розміру в інших частинах світу були пов'язані з попередніми масовими вимираннями через кліматичні зміни, викликані газами, що супроводжують лаву.

У результаті машинна модель, яку використовували Кокс і Келлер, припустила, що більшість учених у всьому світі все ж таки не мали рації у своїх висновках щодо смерті динозаврів. Велика частина суперечок на цю тему точилася з приводу того, чи перебували динозаври та інші види в занепаді ще до падіння астероїда, що утворив кратер Чиксулуб. Під час дослідження Кокс із колегами вивчили дані про зміну вуглекислого газу і діоксиду сірки в атмосфері Землі, а також наслідки, які вони могли мати на температуру Землі в період 2 мільйони років до і після закінчення крейдяного періоду. Далі вчені використовували модель машинного навчання, щоб визначити, який із 300 000 можливих сценаріїв є найімовірнішим поясненням.

У результаті ШІ підтвердив твердження пари вчених про те, що виверження, які утворили пастки Декана, почалися приблизно за 300 000 років до удару астероїда, а також тривали вдвічі довше після падіння. ШІ також показав, що зміни клімату, необхідні для масового вимирання, ймовірно, були спричинені тільки пастками Декана.

На жаль, далеко не всі вчені згодні з цими висновками, заснованими на дослідженні ШІ. Дослідники побоюються, що висновки штучного інтелекту насправді можуть залежати від того, яке запитання і в якому ключі поставили вчені.

Раніше Фокус писав про те, що на інших планетах все ще можуть жити динозаври: вчені з'ясували, як їх знайти.