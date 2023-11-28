Люди в соцмережах пачками поїдають вершкове масло: вчені трохи шоковані такими трендами

Дослідники розповіли, чи можна їсти вершкове масло в таких кількостях, як воно впливає на організм людини і яка норма споживання на день.

Взаємовідносини людей із вершковим маслом мають свою історію і вона не завжди була гладкою. Приблизно з середини 20-х років вчені оголосили вершкове масло чи не ворогом номер один — в результаті споживачам довелося шукати всілякі альтернативи, наприклад, маргарин, пише IFLScience.

Пізніше виявилося, що замінники масла містять величезну кількість трансжирів, і дослідження показали, що вони чинять тривожний вплив на серцево-судинну систему людини та метаболічне здоров'я. Приблизно в цей самий час з'явилися дослідження, що показують, що вершкове масло зовсім не є таким вже страшним. У результаті вершкове масло, незбиране молоко і жирні йогурти знову повернули прихильність людей.

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За словами багатьох шеф-кухарів, масло є чудовим продуктом, здатним поліпшити безліч страв, причому йдеться як про гарніри, так і про основні страви та десерти. Однак усі сходяться на думці, що вершкове масло є чудовим інгредієнтом страв, але навряд чи його варто вважати самостійним харчовим продуктом.

Навіщо їдять масло шматками?

У соціальній мережі TikTok з'явився новий тренд, в якому люди по всьому світу просто жують шматочки вершкового масла, як це робить дівчина на відео внизу. Ця вельми дивна пристрасть допомогла їй залучити близько 1,4 мільйона передплатників і вона, до речі, зовсім не самотня в цій пристрасті — соцмережі вже заполонили сотні роликів.

Цікаво, що деякі користувачі навіть стверджують, що споживання такої кількості масла як самостійного продукту є здоровою звичкою. Нібито споживання шматочка чистого вершкового масла на день здатне поліпшити стан здоров'я людини. Інші користувачі просто запевняють, що насолоджуються його смаком.

Що каже наука

Чи варто говорити, що вчені трохи шоковані таким трендом. Жири дійсно є невіддільною частиною здорового раціону — наприклад, деякі вітаміни (A, D і E) правильно засвоюються лише за допомогою жирів.

Органи охорони здоров'я не наполягають на дієті з низьким вмістом жирів, проте рекомендують розрізняти насичені, мононасичені та полінасичені жири. До перших належить вершкове масло і подібні жири радять вживати в обмежених кількостях.

Прихильники кето-дієти та дієти м'ясоїдних є великими шанувальниками вершкового масла, проте навіть вони визнають, що його споживання має бути в межах норми. Ще одне твердження про вершкове масло передбачає, що воно сприяє здоров'ю травлення. Науковці виявили, що цей продукт багатий на коротколанцюгову жирну кислоту (бутират), яку деякі дослідження пов'язують із поліпшенням таких станів, як:

синдром подразненого кишківника;

хвороба Крона.

Зазначимо, що всі ці дослідження розглядали бутират тільки ізольовано, але не спостерігали людей, які споживають вершкове масло у великих кількостях. У результаті сьогодні просто не існує однозначних наукових доказів того, що вживання вершкового масла у великих кількостях корисне для здоров'я.

Скільки олії може з'їдати людина?

Щодо споживання вершкового масла не існує універсального рішення. Науковці зазначають, що насичені жири більше не є дієтичним демоном, однак це зовсім не означає, що варто ложками споживати вершкове масло.

Простими словами, як і більшість продуктів, вершкове масло може бути в основі здорового раціону, проте важливо пам'ятати, що вживати його варто в помірних кількостях.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.