Такого не робив жоден апарат: NASA показало унікальний знімок Марса і його супутника (фото)

Орбітальний апарат "Марс Одіссей" показав вигнутий марсіанський ландшафт на нових приголомшливих знімках Червоної планети.

Завдяки новим зображенням орбітального апарату NASA "Марс Одіссей" вчені отримали унікальну можливість побачити горизонт Марса. Нові панорамні знімки, на яких видно вигнутий ландшафт Марса, апарат NASA зробив за допомогою телевізійної камери THEMIS з висоти 400 км над поверхнею планети. На такій же висоті знаходиться над Землею Міжнародна космічна станція, пише ScienceAlert.

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За словами Джонатана Гілла з NASA, якби над Марсом перебували астронавти в космічному кораблі, то найімовірніше вони побачили б планету саме такою. За словами вчених, ще жоден марсіанський орбітальний апарат не робив подібних фотографій горизонту планети.

Космічний апарат "Марс Одіссей", який вже 22 роки досліджує Червону планету, для створення приголомшливих знімків використав свою тепловізійну камеру THEMIS. Завдяки новим зображенням можна побачити кривизну поверхні планети, яка ховається під шаром хмар і пилу. Кілька панорамних знімків були отримані в результаті об'єднання 10 окремих зображень. Нові дані, отримані апаратом, допоможуть у вивченні марсіанських хмар, які складаються з водяного льоду, а також із замороженого вуглекислого газу.

Нові панорамні знімки, на яких видно вигнутий ландшафт Марса, апарат NASA зробив за допомогою телевізійної камери THEMIS з висоти 400 км Фото: NASA

Але отримання унікальних зображень горизонту Марса було не простим завданням. Річ у тім, що камера THEMIS перебуває у фіксованому положенні і завжди спрямована вниз. Адже зазвичай ця камера використовується для вивчення поверхні планети, а також її розрідженої атмосфери.

За словами Джонатана Гілла з NASA, якби над Марсом перебували астронавти в космічному кораблі, то найімовірніше вони побачили б планету саме такою Фото: NASA

Але, для того, щоб отримати ширше представлено про атмосферу Марса і зафіксувати горизонт планети, вченим з NASA змінити положення всього апарату на 90 градусів. Таким чином камера THEMIS виявилася спрямована в бік краю горизонту Червоної планети.

Завдяки новим зображенням орбітального апарату NASA "Марс Одіссей" (на зображенні) вчені отримали унікальну можливість побачити горизонт Марса Фото: NASA

Водночас учені переконалися, що сонячне світло потрапляє на сонячні панелі "Марс Одіссей", а не на прилад, який міг би перегрітися. Але таке положення апарата призвело до того, що його антена зв'язку виявилася спрямована в бік від Землі. Таким чином, поки орбітальний апарат протягом кількох годин робив унікальні знімки Марса, зв'язок із Землею було перервано.

Також у цей час "Марс Одіссей" уже всьоме за весь час своєї довгої місії зробив знімки супутника Марса — Фобоса. За допомогою камери THEMIS вчені отримали інформацію про зміни температури на його поверхні та інші фізичні властивості.

Також у цей час "Марс Одіссей" уже всьоме за весь час своєї довгої місії зробив знімки супутника Марса — Фобоса Фото: NASA

За словами Гілла, супутник завширшки 25 км, який робить повний оберт навколо Марса трохи менше, ніж за 8 годин, вчені побачили в новому ракурсі. Тому вдалося отримати нову інформацію про склад Фобоса.

Горизонт Землі — знімок зроблено з борту Міжнародної космічної станції Фото: NASA

Учені досі точно не знають, як з'явився Фобос. Можливо, це був астероїд, який був захоплений гравітацією Марса, а може, це шматок Червоної планети, що відколовся. Вчені вважають, що ці та подальші спостереження допоможуть вирішити цю загадку.

Фокус уже писав про те, що зараз у США працюють над створенням нового типу двигунів, які зможуть дати змогу астронавтам долетіти до Марса лише за 3-4 місяці, що вдвічі швидше, ніж із використанням нинішніх двигунів.