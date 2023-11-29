Нова небезпека. Глобальне потепління сприяє поширенню небезпечних хвороб

Згідно зі звітами вчених, зміна температур сильно впливає на межі ареалу проживання рознощиків хвороб, а вже до 2070 року в зоні ризику можуть опинитися мільярди людей.

У той час як світ бореться з наслідками зміни клімату, однією з нагальних проблем є зростаюча загроза захворювань, що переносяться такими істотами, як комарі та кліщі. Ці трансмісивні захворювання, до яких відносяться малярія, лихоманка денге і вірус Зіка, передаються від тварин до людини і становлять значну частину глобальних інфекційних захворювань, спричиняючи понад 700 000 смертей на рік, пише Wellcome.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Зміна клімату відіграє найважливішу роль у підвищенні ризиків поширення подібних захворювань. У міру зміни температур і погодних умов райони, які раніше були несприятливими для переносників, стають місцями їхнього розмноження, а сезони, придатні для передачі захворювань, подовжуються. Тепліші температури можуть змінити поведінку переносників, наприклад, характер укусів комарів, що робить традиційні заходи захисту менш ефективними.

Масштаби цієї проблеми підкреслюються в дослідженні 2022 року, згідно з яким до 2070 року малярія і денге можуть загрожувати ще 4,7 мільярда людей. Географія поширення денге, хвороби, яку переносять комарі, вже розширилася, і очікується, що зміна клімату ще більше розширить сферу її поширення.

Аналогічним чином, малярія, чутлива до кліматичних змін, досягає нових висот, причому навіть невелике підвищення температури призводить до її поширення в таких місцях, як Колумбія та Ефіопія. Але справа не тільки в комарах: кліщі, відомі як переносники хвороби Лайма та кліщового енцефаліту, розширюють свій ареал через тепліші зими.

Цікаво, що у цієї експансії є межа. Дослідження показують, що деякі види комарів не можуть вижити в умовах сильної спеки, пристосовуючись до мікросередовища, наприклад, до побутових контейнерів.

Для боротьби з цими зростаючими ризиками необхідні термінові заходи. Скорочення залежності від викопного палива і перехід на поновлювані джерела енергії вкрай важливі, але це не єдине рішення. Нам також необхідно посилити епіднагляд за захворюваннями, забезпечити загальний доступ до охорони здоров'я, впровадити стратегії боротьби з переносниками, прискорити розробку вакцин і управляти навколишнім середовищем, щоб усунути місця розмноження.

По суті, у міру потепління планети тиха, повзуча загроза трансмісивних захворювань стає дедалі більшою, що вимагає багатогранного підходу до охорони здоров'я населення планети, вважають учені.

Раніше Фокус писав про вплив різких змін клімату на кліщів. Дослідження принесло тривожні новини про стійкість кліщів, сумнозвісних винуватців поширення хвороби Лайма.

Також Фокус писав про найнебезпечнішу вірусну хворобу, яку переносять кліщі. Незважаючи на рідкість цього захворювання, його наслідки можуть бути руйнівними.