Малярійний паразит з'явився спочатку в мавп і лише 5 тис. років тому заразив людей
Учені дійшли висновку, що в результаті мутації паразит, який викликає малярію, став небезпечним для людей не так давно.
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Малярія – це небезпечне захворювання, яке передаєся людям через укуси комарів. Вони несуть у собі один із 6 видів малярійних паразитів. Учені з Единбурзького університету вивчили паразита Plasmodium malariae і з'ясували, що він був паразитом, який заражав лише мавп в Африці. Але 5 тисяч років тому мутував перед тим, як почав заражати малярією людей, повідомляє Daily Mail.
"Із 6 малярійних паразитів, які викликають малярію в людини, P. malariae — один із найменш вивчених. Наше дослідження допоможе зрозуміти, чи зможуть малярійні паразити, які заражають мавп, і зараз мутувати, щоб заражати людей", — говорить Ліндсі Плендерлейт із Единбурзького університету.
Учені давно намагалися з'ясувати, як давно малярійні паразити стали причиною появи малярії в людей.
"Сучасні люди з'явилися близько 200 тисяч років тому в Африці. Потім вони поширилися по всьому світу від 100 до 70 тисяч років тому. Тому цифра 5 тисяч років тому — це зовсім недавно для людської історії", — каже Пол Шарп із Единбурзького університету.
Уже добре відомо, що малярію в людини викликають паразити роду Plasmodium. Вони передаються людині через укуси комарів. Унаслідок зараження в людини підвищується температура та з'являються схожі на грип симптоми. У важких випадках у людини може з'явитися жовтяниця, судоми, люди можуть впадати в кому і навіть померти.
За словами вчених, найсмертоноснішим із 6 малярійних паразитів є P. falciparum, тоді як P. malariae викликає найлегші форми малярії.
"Але цей паразит може довго жити в організмі людини, роки та навіть десятиліття після зараження, і спричинити хронічні розлади", — говорить Плендерлейт.
Для нового дослідження вчені взяли зразки ДНК заражених шимпанзе P. malariae. У результаті було виявлено, що насправді існує три різні види паразитів, які колись вважалися одним видом — P. malariae.
P. malariae заражає в основному людей, тоді як двоє інших, які назвали P. celatum та P. praemalariae заражають людиноподібних мавп. Перший вид лише віддалено нагадує паразита P. malariae, а другий є його найближчим родичем.
Учені висунули гіпотезу, що саме 5 тисяч років тому малярійні паразити еволюціонували, та з'явився P. malariae, який став причиною появи малярії в людини.
"Малярійні паразити мавп не можуть заражати людей, тому ми вважаємо, що сталася мутація, яка дозволила поширювати малярію в людському суспільстві", — каже Шарп.
За словами вченого, перша людина, яку вкусив комар, отримала в організм малярійних паразитів, які містили невелику частину генетичного матеріалу паразитів мавп.
Нагадуємо, що в легенях людини вчені виявили тип клітин, невідомий науці.