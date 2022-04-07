Малярійний паразит з'явився спочатку в мавп і лише 5 тис. років тому заразив людей

Учені дійшли висновку, що в результаті мутації паразит, який викликає малярію, став небезпечним для людей не так давно.

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Малярія – це небезпечне захворювання, яке передаєся людям через укуси комарів. Вони несуть у собі один із 6 видів малярійних паразитів. Учені з Единбурзького університету вивчили паразита Plasmodium malariae і з'ясували, що він був паразитом, який заражав лише мавп в Африці. Але 5 тисяч років тому мутував перед тим, як почав заражати малярією людей, повідомляє Daily Mail.

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"Із 6 малярійних паразитів, які викликають малярію в людини, P. malariae — один із найменш вивчених. Наше дослідження допоможе зрозуміти, чи зможуть малярійні паразити, які заражають мавп, і зараз мутувати, щоб заражати людей", — говорить Ліндсі Плендерлейт із Единбурзького університету.

Учені давно намагалися з'ясувати, як давно малярійні паразити стали причиною появи малярії в людей.

[ + – ] Дослідники з Единбурзького університету вивчили паразита Plasmodium malariae — одного зі шести видів, які розповсюджують малярію серед людей. На цій мікрофотографії показано зрілу клітину Plasmodium malariae всередині інфікованого еритроцита Фото: Daily Mail

"Сучасні люди з'явилися близько 200 тисяч років тому в Африці. Потім вони поширилися по всьому світу від 100 до 70 тисяч років тому. Тому цифра 5 тисяч років тому — це зовсім недавно для людської історії", — каже Пол Шарп із Единбурзького університету.

Уже добре відомо, що малярію в людини викликають паразити роду Plasmodium. Вони передаються людині через укуси комарів. Унаслідок зараження в людини підвищується температура та з'являються схожі на грип симптоми. У важких випадках у людини може з'явитися жовтяниця, судоми, люди можуть впадати в кому і навіть померти.

[ + – ] Відомо, що малярію викликають паразити роду Plasmodium. Паразит Plasmodium передається людині через укуси інфікованих комарів роду Anopheles (на фото) Фото: Daily Mail

За словами вчених, найсмертоноснішим із 6 малярійних паразитів є P. falciparum, тоді як P. malariae викликає найлегші форми малярії.

"Але цей паразит може довго жити в організмі людини, роки та навіть десятиліття після зараження, і спричинити хронічні розлади", — говорить Плендерлейт.

Для нового дослідження вчені взяли зразки ДНК заражених шимпанзе P. malariae. У результаті було виявлено, що насправді існує три різні види паразитів, які колись вважалися одним видом — P. malariae.

P. malariae заражає в основному людей, тоді як двоє інших, які назвали P. celatum та P. praemalariae заражають людиноподібних мавп. Перший вид лише віддалено нагадує паразита P. malariae, а другий є його найближчим родичем.

Учені висунули гіпотезу, що саме 5 тисяч років тому малярійні паразити еволюціонували, та з'явився P. malariae, який став причиною появи малярії в людини.

"Малярійні паразити мавп не можуть заражати людей, тому ми вважаємо, що сталася мутація, яка дозволила поширювати малярію в людському суспільстві", — каже Шарп.

За словами вченого, перша людина, яку вкусив комар, отримала в організм малярійних паразитів, які містили невелику частину генетичного матеріалу паразитів мавп.

Нагадуємо, що в легенях людини вчені виявили тип клітин, невідомий науці.