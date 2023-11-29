Проблема не в технології. Учені заявили, що Інтернет не погіршує психічне здоров'я

Всупереч думці, що склалася, нове масштабне дослідження не виявило зв'язку між використанням інтернету і погіршенням психічного здоров'я як у молодих, так і у старших людей.

Всебічне дослідження, проведене вченими Оксфордського інституту інтернету, засвідчило, що зростання використання інтернету у світі не чинить істотного впливу на психічне здоров'я. У дослідженні, що отримало назву "Глобальне благополуччя і психічне здоров'я в епоху Інтернету", було вивчено дані понад двох мільйонів людей зі 168 країн світу за період з 2005 по 2022 рік. Дослідження також охоплювало вивчення показників тривожності, депресії та самоушкоджень у період з 2000 по 2019 рік, пише The Register.

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Основні висновки вчених засвідчили відсутність прямого зв'язку між використанням інтернету і технологій, таких як смартфони, і погіршенням або поліпшенням психічного здоров'я або благополуччя у світі. Професор Ендрю Пшибильскі та співавтор Матті Вуорре, які очолили дослідження, підкреслили, що їм не вдалося знайти конкретних доказів зв'язку між використанням технологій і проблемами психічного здоров'я. Вони відзначили деякі коливання в стані психічного здоров'я, але виявили, що загальна задоволеність життям залишається стабільною в міру освоєння інтернету.

Цікаво, що в дослідженні не було знайдено суттєвих доказів того, що вплив інтернету на психічне здоров'я більш виражений серед молодих людей, що є поширеним припущенням. Хоча були відзначені деякі незначні негативні асоціації з психічним здоров'ям молоді, вони не були суттєвими.

Одним з інтригуючих аспектів дослідження є прогалина в даних онлайн-платформ, які часто приховують детальну інформацію про взаємодію з користувачами. Пшибильський наголосив на необхідності доступу до цих даних для глибшого розуміння впливу інтернету на психічне здоров'я. Попри певний успіх в отриманні інформації від таких платформ, як Meta, для всебічного дослідження необхідна більша прозорість.

У світлі цих даних Пшибильські закликає зосередитися на відомих практиках, що сприяють зміцненню здоров'я, як-от спілкування, фізичні вправи і достатній сон, замість того, щоб припускати тісний зв'язок між використанням інтернету і благополуччям. Цю рекомендацію дано на тлі ширших змін у способі життя, що спостерігаються з часів пандемії COVID-19, як-от зниження фізичної активності та соціальної взаємодії, а також менш тривалий сон. Пшибильські виступає за те, щоб віддавати перевагу діям, які, як доведено, зміцнюють здоров'я і благополуччя.

Раніше Фокус писав про вплив Інтернету на сімейні стосунки. Для отримання результатів вчені опитали безліч батьків щодо їхніх звичок і звичок їхніх дітей щодо інтернету. Дослідження надало досить неоднозначні результати.

Також Фокус писав про роль штучного інтелекту у творчості. У міру того, як технології штучного інтелекту стають дедалі поширенішими в мистецтві, виникають питання про роль людської творчості в авторському праві.