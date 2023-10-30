Зворотний бік мережі: вчені з'ясували вплив Інтернету на сімейні стосунки

Для отримання результатів учені опитали безліч батьків щодо їхніх звичок і звичок їхніх дітей стосовно інтернету. Дослідження надало досить неоднозначні результати.

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Інтернет — це неймовірно сильний інструмент, але як свідчить відома фраза: з великою силою приходить велика відповідальність. У випадку інтернету і підлітків, найчастіше ця відповідальність лягає на батьків до дозрівання дитини. Хтось дає своїм дітям повну свободу на просторах мережі, поки інші не допускають їх у мережу до певного віку. У новому дослідженні вивчали наслідки використання Інтернету підлітками з точки зору батьків, пише Medical News.

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Проведене дослідження виявило, що близько 72% батьків вважають, що їхні діти використовують Інтернет відповідально, і можуть визначити, якщо їхні підлітки проводять занадто багато часу в мережі. Більшість батьків вважають, що їхні діти проводять в Інтернеті менше трьох годин щодня. Також понад 80% батьків вважають, що вони можуть обговорювати з дітьми теми, пов'язані з Інтернетом.

Переваги. Половина батьків зазначили, що Інтернет сприяє зміцненню сімейних зв'язків завдяки полегшенню спілкування, обміну позитивним досвідом і підвищенню якості спільного проведення часу. Використання соціальних мереж підлітками також розглядалося як потенційний фактор поліпшення сімейного спілкування.

Недоліки. Незважаючи на переваги, 66% батьків висловили побоювання, що їхні діти можуть зіткнутися зі шкідливим контентом в Інтернеті. Більше половини батьків стурбовані можливим знущанням в Інтернеті. Побоювання також поширювалися на те, що Інтернет може вплинути на фізичний, когнітивний і соціальний розвиток дитини. Цікаво, що 22% батьків більше турбує інтернет-залежність, ніж залежність від психоактивних речовин.

Дві третини батьків вважають, що технологічні провайдери мають бути більш пильними щодо контенту в Інтернеті, а половина батьків вважає, що держава має вжити заходів щодо його регулювання. Близько 33% батьків вважають, що найбільший ризик залежності становлять соціальні медіаплатформи, зокрема Facebook. Водночас 10% батьків стурбовані такими відеоіграми, як Fortnite, Roblox і Grand Theft Auto.

Також під час дослідження була помітна кореляція між показниками інтернет-залежності підлітків та їхніх батьків. Дослідження показало, що діти можуть бути схильні до адиктивного використання Інтернету, якщо їхні батьки часто користуються імерсивними середовищами і сприймають їх як корисні.

Але що ж таке ці імерсивні середовища? Імерсивне середовище передбачає більш глибоке занурення в цифровий простір, зазвичай за допомогою окулярів віртуальної (VR) або аугментованої реальності (AR).

Як батьки, так і діти, які використовують імерсивні середовища, такі як VR або AR, або часто звертаються до сервісів потокового відео, виявляли більшу схильність до інтернет-залежності. Однак використання батьками імерсивних середовищ було пов'язане з позитивними сімейними результатами, так само як і використання дітьми соціальних мереж.

Це дослідження підкреслює подвійну природу використання Інтернету. Хоча він може сприяти зміцненню сімейних зв'язків, йому притаманні певні ризики, зокрема, залежність. Найважливішими факторами, що впливають, є звички батьків щодо Інтернету та послідовність батьківської дисципліни.

Сім'ям необхідно зважити всі "за" і "проти" використання Інтернету і виробити рекомендації для своїх дітей. Зацікавлені сторони галузі та держава також мають відігравати певну роль у регулюванні використання Інтернету, щоб максимально використати його переваги та знизити ризики.

Це дослідження узгоджується з результатами попередніх досліджень, які вказують на зв'язок між проблемними моделями використання Інтернету серед батьків і дітей. Вчені підкреслюють, що потрібне проведення подальших досліджень для глибшого вивчення цього взаємозв'язку, що дасть змогу розробити можливі методи втручання.

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