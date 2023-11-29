Сумний кінець. Найсумніша слониха на Землі померла в неволі та на самоті

Дослідники зазначають, що Малі прожила надзвичайно коротке і сумне життя, сповнене самотності та випробувань — постаралися люди.

Майже все своє нетривале життя слониха прожила на самоті у вольєрі манільського зоопарку. Організації із захисту тварин не раз намагалися домогтися для неї справедливості та свободи, але нічого не вийшло. У результаті зоозахисники прозвали слониху Малі "найсумнішим слоном світі", пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щодо смерті слонихи Малі, яка не дожила й до свого 50-річчя, зазначимо, що навіть у дикій природі слони, як правило, живуть значно довше. За словами головного ветеринара зоопарку Маніли Генріха Патріка Пенья-Домінго, причиною смерті тварини стала серцева недостатність. Однак він також заявив, що у Малі спостерігався цілий ряд проблем зі здоров'ям, зокрема:

запалення нирок;

вузлики навколо печінки;

"відкладення гною" навколо матки.

За словами ветеринара, дивну поведінку слонихи помітили ще минулої п'ятниці, 24 листопада, самка поводилася дивно і билася тулубом об стіну — ознака того, що їй було боляче. Уже до вівторка, 28 листопада, Малі лежала на боці і важко дихала. Ветеринари зоопарку прописали їй антигістамінні препарати й вітаміни, але, на жаль, було надто пізно — найсумніша слониха у світі померла того ж дня.

За словами зоозахисників, життя Малі не можна назвати простим: вона народилася на Шрі-Ланці між 1974 і 1980 роками, проте залишилася сиротою ще в дитинстві — мати слонихи померла природною смертю. Деякий час вона прожила у слонячому притулку Піннавалла, інституті розведення та збереження тварин у неволі в Кегаллі, Шрі-Ланка. Однак потім справи стали ще гіршими: слониху "врятували" з притулку і помістили в зоопарк Маніли, щоб потім подарувати її тодішній першій леді Філіппін Імельді Маркос.

Спочатку слониху поселили з літнім колишнім учасником цирку Шибою, але йому це не дуже сподобалося. Зазначимо, що слони, як правило, не є територіальними, проте цього разу щось пішло не так, у результаті Шиба навіть вдарив Малі. Однак після смерті Шиби в 1990 році Малі фактично залишилася сама і залишок своїх днів провела на самоті.

Групи зоозахисників по всьому світу час від часу намагалися привернути увагу до проблеми найсумнішої слонихи у світі, проте нічого не вийшло. Ще 2013 року Пол Маккартні звернувся до тодішнього президента Філіппін Бенігно Акіно III: він писав, що слониху утримують у жахливих умовах, вона не отримує належного догляду. Зокрема ніхто не стежив за її ногами — проблеми зі стопами та суглобами є основною причиною смерті слонів у неволі.

На жаль, попри міжнародний осуд, керівники зоопарку Маніли продовжували стверджувати, що Малі краще залишатися під їхньою "опікою", оскільки вона все життя провела в неволі і не готова до життя в дикій природі. Однак дослідники вважають, що життя на самоті, ймовірно, стало справжніми тортурами для слонихи Малі.

За інформацією організації із захисту прав тварин PETA, відомо, що в дикій природі слонихи проводять своє життя серед матерів і сестер, захищаючи одна одну і допомагаючи виховувати дитинчат. На жаль, у Малі просто не було шансу на щасливе життя. Не менш гнітючим у цій ситуації виглядає і те, що зоопарк Маніли планує отримати "заміну" слона. Можна тільки сподіватися, що нова тварина не проведе все життя на самоті й отримає належний догляд.

Раніше Фокус писав про те, що найсумніший ламантин у світі замкнений у крихітній "клітці".