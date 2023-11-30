Розлютились не на жарт. У Малайзії слонихи розбили вщент авто, яке збило їхнє дитинча

Реакція тварин здивувала дослідників і показала, що вони набагато емоційніші, ніж передбачалося раніше.

Троє людей їхали на компактному авто в Геріці, Малайзія. Того дня було дощитиме і туманно, а тому водій на повороті головного шосе не помітив слоненя, яке вибігло на дорогу. У результаті автомобіль збив дитинча і воно впало. Але те, що сталося далі, вельми здивувало вчених, пише Science Alert.

Після дорожньо-транспортної пригоди слонихи обрушили на автомобіль весь свій гнів: тварини буквально накинулися на авто, захищаючи дитинча. У результаті п'ятеро дорослих слонів розбили бічні двері та вікна автомобіля.

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Усе ще не зрозуміло, чи постраждали люди, які перебували в авто. Однак за даними поліції Геріки, ніхто не звертався по допомогу. На щастя, після ДТП збите слоненя змогло піднятися на ноги й втекло з місця аварії разом із дорослими.

За словами співзасновника некомерційної організації з дослідження та захисту слонів Elephant Voices Джойс Пул, подібна реакція вельми здивувала дослідників, проте показала, що вони вельми емоційні та готові на все, щоб захистити себе та дитинчат. Захисники тварин також зазначають, що таку поведінку слонів легко зіставити з людською, та як будь-хто з нас розлютився б, якби подібне сталося з нашою сім'єю.

За словами еколога дикої природи Джойс Пул, те, що сталося є дивовижним, проте навряд чи поведінку слонів можна назвати "нетиповою". Річ у тім, що вченим уже відомо, що слони є вельми соціальними та емоційними з високим рівнем захисту — фактично вони справді живуть у міцно згуртованих сім'ях.

Зазначимо, що слони живуть у матріархальному суспільстві, а самки все життя проводять зі своїми матерями, бабусями та сестрами. Тож вони, ймовірно, відчувають, що члену їхньої родини загрожує небезпека, а тому об'єднуються в одну силу, щоб захистити родича.

За словами Пул, коли люди або інші тварини загрожують члену зграї, зграя утворює те, що дослідники називають "коаліцією", після чого приходять на допомогу як єдине ціле, щоб атакувати та провчити агресора.

Раніше Фокус писав про те, що найсумніша слониха на Землі померла в неволі та на самоті.