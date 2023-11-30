Усюди жінки, які спізнюються, проживуть довше: знайдено несподівану користь від швидкої ходьби

Нове дослідження вчених підтвердило користь від ходьби в певному темпі для жінок у постменопаузі. Вчені заявили, що саме темп, а не регулярність, впливають на зміцнення серця.

У своїй нещодавній науковій роботі дослідники виявили важливий зв'язок між швидкістю ходьби та здоров'ям серця у жінок, які пережили менопаузу. У дослідженні взяли участь 25 183 жінки віком від 50 до 79 років. Було встановлено, що у жінок, які ходили бадьорим кроком, ймовірність розвитку серцевої недостатності була значно нижчою, ніж у тих, хто ходив повільніше, пише Knowridge.

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Згідно з дослідженням, у жінок, які ходили в помірному або бадьорому темпі, ймовірність розвитку серцевої недостатності була на 27 і 34 % нижчою, відповідно, порівняно з тими, хто ходив повільніше. Бадьора ходьба протягом менш ніж години на тиждень була настільки ж корисною для здоров'я серця, як і повільна ходьба протягом понад двох годин на тиждень. Ці висновки були зроблені за результатами спостереження протягом майже 17 років, протягом яких було зареєстровано 1 455 госпіталізацій із серцевою недостатністю.

Дослідження підтверджує раніше зроблені висновки про важливість швидкості ходьби для тривалості життя і здоров'я серця. Це особливо актуально для жінок у постменопаузі, які більш схильні до проблем із серцем.

Доктор Чарльз Б. Ітон з Медичної школи Воррена Альперта при Університеті Брауна, головний автор дослідження, підкреслив його практичні наслідки. Він зазначив, що для тих, кому важко знайти час для фізичних вправ, швидка ходьба протягом коротких періодів часу може бути настільки ж корисною, як і стандартні рекомендації щодо 150 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень. Це може стати більш реальним варіантом для людей зі щільним графіком роботи.

Проведене дослідження переконливо доводить, що бадьора ходьба знижує ризик розвитку серцевої недостатності у жінок у постменопаузі. Воно підкреслює, що для підтримки здоров'я серця важлива не тільки тривалість, а й інтенсивність фізичної активності. Ці результати можуть мати значний вплив на рекомендації щодо фізичних вправ, особливо для літніх жінок.

Раніше Фокус писав про те, скільки може пропрацювати мозок після зупинки серця. Вчені проаналізували понад п'ятсот пацієнтів, серце яких зупинилося і дізналися, що наш мозок — це впертий і підготовлений боєць, який бореться за кожну хвилину існування до останнього.

Також Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.