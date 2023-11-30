Чорне чудовисько без голови та мозку, але з 5 руками здатне надзвичайно швидко вчитися: як так (відео)

Нове дослідження показує, що для навчання часом зовсім не обов'язково володіти великим мозком, та й головою в принципі.

Наша планета стала домівкою для безлічі різноманітних тварин, причому більша частина диваків ховаються під товщею води, яка вкриває більшу частину нашої планети. На Землі мешкають тварини з великим мозком, великими головами, а деякі й зовсім складаються з одних тільки голів, проте вчені виявили п'ятируку грудку нервів, яка їх вельми здивувала, пише IFLScience.

Ідеться про чорну тендітну морську зірку, яка попри відсутність голови та мозку, виявилася надзвичайно успішною в навчанні. Йдеться про класичне обумовлювання — тип навчання, під час якого формуються асоціації між різними стимулами.

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Може здатися, що люди вищі за такі речі, проте сумнівні з етичної точки зору експерименти на початку 20-го століття показали, що люди здатні бути абсолютно класично зумовленими. Наприклад, достатньо звуку чи дзижчання телефону, щоб ви інстинктивно потягнулися перевіряти свій гаджет, бо навчилися асоціювати цей звук із новим повідомленням.

У новому дослідженні вчені намагалися зрозуміти, чи здатні голкошкірі, зокрема морські зірки, їжаки та огірки, вчитися за допомогою цього процесу. Кілька з експериментів було проведено на 16 чорних тендітних зірках (Ophiocoma echinata): їх помістили в окремі резервуари, оснащені камерами, і записували поведінку морських тварин протягом 10 місяців.

Половина зірок пройшла етап навчання, коли світло приглушувалося на 30 хвилин, коли їм давали улюблені ласощі — креветки. Друга група морських зірок також отримувала креветки і їм також приглушували світло на 30 хвилин, проте ці події не були пов'язані.

Через деякий час учені помітили, що морські зірки в навчальній групі почали вибиратися зі своїх укриттів, щойно світло гасло. Простими словами, вони навчилися асоціювати отримання їжі з темрявою. До речі, вчені також помітили, що морські зірки продовжували демонструвати ту саму поведінку, навіть через 13 днів перерви.

За словами провідного автора дослідження Джулії Нотар, ці результати означають, що ці істоти без мозку і голови насправді складніші, ніж ми думали — вони здатні вичікувати хижаків і передбачати їжу, а не просто фільтрують морське дно.

Водночас науковці досі не знають, як чорним тендітним морським зіркам вдається навчатися, навіть не маючи голови та мозку, проте вчені сподіваються дізнатися про це в наступних дослідженнях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, де насправді у морської зірки голова.