Несподівані труднощі у NASA. Космічний телескоп Габбл припинив роботу: що сталося

Знаменита обсерваторія автоматично перейшла в безпечний режим. Уже втретє за останні 10 днів.

Згідно з повідомленням NASA, знаменитий космічний телескоп Габбл, що працює вже 33 роки, автоматично перейшов у безпечний режим. При цьому обсерваторія здійснила такий перехід уже втретє за останні 10 днів. Науковці запевняють, що з телескопом насправді все гаразд і наразі триває робота над розв'язанням проблеми, щоб обсерваторія якнайшвидше продовжила свої спостереження за космосом, пише Space.

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Причина того, що Хаббл перейшов у безпечний режим, у якому він перебуває вже кілька днів, полягає в проблемі, що виникла з одним гіроскопом обсерваторії.

Гіроскопи — це пристрої, які містять або колеса, що швидко обертаються, або промені світла, що циркулюють і можуть допомогти визначити, чи дивиться об'єкт у тому напрямі, в якому потрібно, щоб він був повернутий. Гіроскопи космічного телескопа Хаббл мають дуже важливе значення, адже обсерваторія призначена для виявлення і фотографування дуже специфічних регіонів глибокого космосу. Якщо точніше, то ці гіроскопи вимірюють швидкість повороту телескопа, щоб отримати показання напрямку.

14 років тому під час п'ятої й останньої на сьогодні пілотованої місії, призначеної для ремонту та модернізації Габбла, на обсерваторію було встановлено 6 нових гіроскопів. Тобто астронавти NASA спеціально літали до телескопа, розташованого на низькій навколоземній орбіті на висоті приблизно 550 км, щоб встановити ці пристрої та провести ремонт обсерваторії. Але на сьогодні тільки три з шести гіроскопів залишаються в робочому стані. Якраз один із них і створює проблеми.

Згідно з повідомленням NASA, знаменитий космічний телескоп Габбл, що працює вже 33 роки, автоматично перейшов у безпечний режим Фото: NASA

Через те, що гіроскоп дає хибні показники, 19 листопада телескоп Хаббл автоматично перейшов у безпечний режим, а наступного дня знову почав роботу. 21 листопада знову стався перехід у безпечний режим, і знову телескоп увімкнувся наступного дня. Після останнього переходу телескопа в безпечний режим, який стався 23 листопада, телескоп так і не почав роботу. У NASA вирішили повідомити про проблему тільки зараз, адже вчені сподівалися, то проблему знову буде усунуто. Згідно з повідомленням NASA, наразі всі наукові дослідження, які мав би проводити телескоп Габбл, припинено, і обсерваторія чекає на вказівки із Землі.

Хоча подібна ситуація може викликати занепокоєння у любителів астрономії і можуть навіть виникнути побоювання, що знаменитий телескоп ніколи на повернеться до роботи, то вчені з NASA не так сильно хвилюються з цього приводу.

По-перше, проблема з гіроскопами виникає вже не вперше. Наприклад, 6 років тому телескоп перейшов у безпечний режим через схожу проблему. Хоча тоді Габбл на деякий час узагалі вийшов повністю з ладу, а зараз інші системи функціонують нормально.

По-друге, вчені вважають, що всі три гіроскопи телескопу і не потрібні для нормальної роботи, може вистачити навіть одного.

У будь-якому разі в NASA намагаються якнайшвидше розв'язати проблему, щоб обсерваторія якнайшвидше продовжила свої спостереження за космосом. Телескоп Габбл працює з 1990 року і NASA поки не планує виводити його з експлуатації.

Як уже писав Фокус, новий знімок космічного телескопа Вебб виглядає як витвір мистецтва. На новому зображенні можна побачити деталі одного з найяскравіших об'єктів у Всесвіті.