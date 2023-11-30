Вольвелі: містичні іграшки середньовічних вельмож та попередники смартфонів (фото)

Серед середньовічних винаходів один виділяється своєю схожістю до сучасних смартфонів. Йдеться про вольвелі, винахід Раймонда Луллія з Майорки.

Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що витоки додатків для смартфонів сягають Середньовіччя? Відкрийте для себе volvelle — паперове диво з багатою історією, пише Ancient Origins.

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Вольвелі були, по суті, паперовими діаграмами з обертовими дисками або "колесами", на яких записана інформація. Користувачі могли обертати ці диски, щоб вирівняти дані і виконати обчислення, що й дало їм назву "колісні таблиці".

Попри те, що їх робили з паперу, вони стали улюбленими гаджетами еліти, оскільки їх було відносно легко виготовляти порівняно з їхніми пергаментними попередниками.

Вольвель XIX століття, що показує час у різних місцях порівняно з Лондоном, а також сузір'я, видимі на небі в різні дати та часи Фото: Public Domain

Творцем перших вольвелів вважають Раймонда Луллія з Майорки, вченого XIII-XIV століть. Захопившись арабським пристроєм під назвою "заїрджа", він пристосував його до того, що пізніше назвав "вольвелами", похідним від латинського слова "volvere", що означає "повертати".

Окрім того, що він був філософом-науковцем, Луллій був містиком, який прагнув об'єднати юдаїзм, християнство та іслам. Дослідник навіть намагався навертати мусульман у Тунісі.

Окрім релігійних трактатів, він займався алхімією, ботанікою, астрономією та написав перший каталонський роман "Бланкерна" і "Велике мистецтво", що на століття випередив теорію виборів.

Як же працювали ці вольвелі? Уявіть собі, що вирівнюєте його з Полярною зорею, заплющуєте одне око, центруєте кола на обличчі і бачите зірку, що обертається навколо центрального кола. Таким способом ви могли визначати своє місце у Всесвіті вночі, щоб приймати ліки відповідно до руху небесних світил.

Вольвель XIV століття із зображенням астрономічної таблиці, створений пером, чорним чорнилом і темперою Фото: Public Domain

На цьому винахідник не зупинився. Його вольвелі були не лише хронометрами, але й вирішували релігійні суперечки.

За допомогою взаємопов'язаних геометричних фігур і ланцюжків літер Луллій прагнув охопити весь спектр людської думки. Дехто навіть стверджує, що його вольвель був першим у світі аналоговим комп'ютером, який дозволяв логікам поєднувати розрізнені аспекти мислення та мови.

Але ці інноваційні пристрої зіткнулися зі скептицизмом. Користувачів вольвелів у Середньовіччі пов'язували з темною магією та звинувачували у передбаченні майбутнього. Проте з розвитком наукової думки вольвелі стали важливим інструментом для збереження знань, проливаючи світло на пошуки просвітництва.

Сьогодні, затьмарені цифровими інструментами, вольвелі час від часу з'являються в освітніх закладах, зачаровуючи аудиторію своїм історичним значенням.

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