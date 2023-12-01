Не минуло й 50 років. США зможуть повернутися на Місяць раніше, ніж очікувалося

Посадка на супутник Землі відбудеться вже наступного місяця.

Минуло понад 50 років після місії "Аполлон-17", коли NASA востаннє висадило астронавтів на Місяць. Космічне агентство незабаром знову повернеться на супутник Землі з новими пілотованими місіями в рамках програми Artemis. Але це станеться в листопаді 2024 року, коли астронавти тільки облетять Місяць на космічному кораблі. А вже 25 січня наступного року приватна компанія зі США спробує посадити на місячну поверхню посадковий модуль. Але там нікого не буде. Якщо все вийде, то це буде перший в історії випадок, коли апарат приватної компанії приземлиться на Місяці, пише ScienceAlert.

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Згідно із заявою компанії Astrobotic, яка створила посадковий модуль Peregrine, 25 січня 2024 року, він має приземлитися на місячну поверхню. На борту модуля перебуватиме корисне навантаження від NASA. Усі інструменти, що відправляються на Місяць, призначені для вивчення місячної поверхні і навколишнього середовища перед запланованими пілотованими місіями NASA в межах програми Artemis.

Серед корисного навантаження на борту посадкового модуля будуть прилади для пошуку водяного льоду під поверхнею Місяця і для вивчення рівня випромінювання на поверхні. Посадковий модуль разом із приладами має пропрацювати на Місяці протягом 10 земних днів, доки тут триватиме місячний день. Коли настане місячна ніч наукові дослідження припиняться. Згідно із заявою компанії Astrobotic, це має стати одна з перших успішних посадок американського космічного апарату на Місяці з часів програми "Апполон".

Згідно із заявою компанії Astrobotic, яка створила посадковий модуль Peregrine, 25 січня 2024 року, він має приземлитися на місячну поверхню Фото: NASA

Посадковий модуль Peregrine вже доставили на мис Канаверал у штаті Флорида. Запуск на Місяць заплановано на 24 грудня. Peregrine виведе в космос ракета-носій "Вулкан" від компанії United Launch Alliance.

Після запуску посадковий модуль відокремиться від ракети і вирушить у бік Місяця. На цю подорож він витратить кілька днів, щоб потім вийти на орбіту навколо Місяця. Але модулю доведеться чекати до 25 січня, поки керівники місії на Землі не спробують його посадити на супутнику Землі. Це пов'язано з тим, що в цей час мають бути найкращі умови для здійснення успішної посадки.

Кілька років тому NASA вирішило укласти контракти з американськими компаніями для відправки на Місяць посадкових апаратів з корисним навантаженням для проведення наукових експериментів і перевірки нових технологій. Це має дозволити здійснювати доставку корисного навантаження на Місяць з меншими витратами.

Водночас у компанії Astrobotic визнають, що тільки приблизно половина місій на Місяць виявилися успішними, тому посадка модуля Peregrine буде непростим завданням. Тим більше, що спуск на Місяць здійснюватиметься автономно, але його контролюватимуть із Землі. Якщо все піде за планом, то Astrobotic стане першою у світі приватною компанією, яка змогла посадити свій апарат на Місяці.

Як уже писав Фокус, у квітні цього року японська компанія ispace вже намагалася стати першою в цьому плані, але все завершилося катастрофою. Також варто згадати і нещодавню катастрофу апарату РФ на Місяці, який хоч і не був створений приватною компанією, але все ж продовжив список невдалих посадок на супутник Землі.