Милі мисливці. Учені виявили, що дельфіни дивним чином використовують ямочки на щічках (фото)

Дослідники вважають, що афаліни використовують їх, щоб краще орієнтуватися в просторі та добувати їжу.

Дельфіни-афаліни — дуже розумні та соціальні тварини. За останні десятиліття вчені провели безліч досліджень, щоб дізнатися про них більше, але тваринам все одно вдається здивувати вчених. У новому дослідженні вчені виявили, що афаліни можуть використовувати ямки на обличчі для відтворення електричних полів, пише Forbes.

Група дослідників з Університету Ростока в Німеччині виявила, що спочатку афаліни народжуються з вусами вздовж морди, схожими на тюленячі. Незабаром після народження ссавці втрачають вуса, проте на їхніх обличчях залишаються ямочки, відомі як вібрисальні ямки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження вчені провели експеримент, у якому взяла участь пара дельфінів — Донна і Доллі. Під час дослідження вчені поклали щелепи дельфінів на занурений у воду металевий стрижень з електричним полем, яке поступово зменшувалося з 500 мікровольт-сантиметрів до 2 мікровольт-сантиметрів.

Результати дослідження показали, що обидва дельфіни були однаково чутливі до найсильнішого електричного поля, але лише Донна змогла виявити електричні поля на нижчій частоті.

Дельфін кладе голову на стійку, щоб виявити електричний струм Фото: Tim Hüttner

Далі вчені провели ще один експеримент. Відомо, що пульсація зябер риб викликає коливання електричних полів. У результаті вчені імітували цю пульсацію в іншому експерименті: закопали металевий стрижень, що вібрує. Дослідники виявили, що обидва дельфіни змогли відчути електричне поле, що пульсує, проте постійне електричне поле вони все ж відчували краще.

Ця навичка відома в науці як електрорецепція або електролокація. Науковці вважають, що афаліни можуть використовувати її для полювання за глибоко заритою здобиччю, а також визначення змін у магнітному полі Землі. Фактично вчені дійшли висновку, що ямочки на щічках дають змогу дельфінам краще орієнтуватися в просторі.

Порожні пори вібрисальних крипт дорослої афаліни Фото: Czech-Damal

За словами автора дослідження Гвідо Деннхарта, чутливість дельфінів до слабких полів допомагає їм шукати здобич, заховану у відкладеннях, навіть якщо вона знаходиться під двома сантиметрами шару піску на морському дні.

Зазначимо, що всі тварини на Землі генерують слабкі електричні поля завдяки своїм нервам і м'язам, проте далеко не всі здатні їх виявити.

Раніше Фокус писав про пухнастих дельфінів і людей: вчені розгадали, як і коли ми втратили своє хутро