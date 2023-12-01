Пінгвіни засинають 10 000 разів на день, але ніколи не сплять понад 5 секунд: як їм це вдається

Такий переривчастий сон навряд чи сподобається людині, проте антарктичні пінгвіни вважають його найбільш слушним.

Перші дослідження сну пінгвінів почалися ще в 1980-х роках, тоді вчені відловлювали птахів і поміщали їх у притулки, де спостерігали за їхньою поведінкою. Учені помітили, що пінгвіни використовують фрагментований сон протягом коротких періодів часу, який вони назвали "сонливістю", пише The Guardian.

Однак, як це відбувається і скільки насправді сплять пінгвіни все ще залишалося загадкою. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, як їм це вдається. Під час дослідження вчені вивчали птахів на острові Кінг-Джордж в Антарктиді та виявили, що вони дрімають понад 10 000 разів на день. Така поведінка дає їм змогу постійно стежити за гніздами, захищаючи яйця і пташенят від хижаків.

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Команда виявила, що птахи занурюються в сон лише на чотири секунди за раз, що для людини може здатися справжніми тортурами, проте не для пінгвінів. Загалом птахам вдається подрімати близько 11 годин на день, при цьому вони жодного разу не занурюються в безперервний сон.

За словами провідного автора дослідження, Поль-Антуана Лібуреля з Ліонського дослідницького центру нейробіології, люди не змогли б підтримувати такий стан, однак він не є чимось особливим для пінгвінів. Науковець також зазначає, що насправді сон набагато складніший у своєму різноманітті, ніж те, як ми собі його уявляли.

Вчені також виявили, що птахи дотримуються такого дробового сну протягом усього дня і просто не переходять у стадію глибшого сну. Автори дослідження помітили, що якість і форма сну пінгвінів також не залежали від зовнішніх факторів, наприклад, погодних умов або положення на суші. Команда також виявила, що дробовий сон, імовірно, здатний виконувати деякі відновлювальні функції, при цьому самі пінгвіни могли засинати, як стоячи, так і лежачи.

Під час дослідження вчені вивчали пінгвінів у дикій природі та використовували електроенцефалограму і безперервний відеозв'язок. Вчені фіксували мікросон за активністю мозку і закриттям очей. Результати також показують, що найбільш глибоким сон пінгвінів є ближче до полудня, коли ризик нападу хижаків є мінімальним.

Відомо, що в антарктичних пінгвінів один з батьків залишається в гнізді кілька днів, поки партнер годується далеко від нього. Фактично тривалий сон партнера в гнізді наражав би на ризик яйця або дитинчат, тому пінгвіни досконало опанували навички дробового сну.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дельфіни дивним чином використовують ямочки на щічках.