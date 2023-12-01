Виверт розуму: наш мозок перетворює травматичні спогади на дійсність

У новому дослідженні вчені вивчили механізми роботи мозку зі спогадами, що викликають ПТСР. Виявилося, що наш мозок зовсім не вважає їх звичайними спогадами.

Новаторське дослідження, проведене медичними школами Єльського університету та Маунт-Синай, дало змогу по-новому поглянути на те, як мозок опрацьовує спогади у людей з посттравматичним стресовим розладом. Це дослідження особливо важливе для розуміння того, як мозок обробляє травматичні спогади порівняно з просто сумними, пише New Atlas.

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Центральне місце в ПТСР займають особисті спогади про травмувальні події. Дослідникам давно відомо, що гіпокамп, ділянка мозку, відіграє важливу роль у формуванні та запам'ятовуванні повсякденних спогадів, включно з їхніми емоційними аспектами. Однак як саме він працює з травматичними спогадами, було менш зрозуміло.

У цьому дослідженні вчені працювали з 28 людьми з діагнозом ПТСР. Учасникам прослуховували аудіозаписи їхніх власних спогадів, а активність їхнього мозку відстежували за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ). Вони зосередилися на трьох типах спогадів: травматичні події, що викликають ПТСР, як-от втрата близької людини; сумні, але нетравматичні події, як-от розставання з друзями; та позитивні переживання, що заспокоюють.

Попри тематичну схожість між сумними і травматичними спогадами, сканування мозку виявило неймовірні відмінності в їхній обробці. Під час прослуховування сумних спогадів гіпокамп був дуже активний. Дивно, але з травматичними спогадами все було інакше. Навпаки, ці спогади активували задню поясну кору (ЗПК), яка зазвичай пов'язана з інтроспективними станами або денними мріями. Важчі симптоми ПТСР призводили до більшої активності в цій ділянці.

Ілан Харпаз-Ротем, провідний автор дослідження, пояснив, що травматичні спогади переживаються мозком по-іншому, не як звичайні спогади, а як справжній досвід, фрагментований і відірваний від минулого. Цей висновок дає змогу припустити, що в людей із посттравматичним стресовим розладом мозок обробляє травматичні події не як спогади, а як поточні переживання.

У дослідженні також пропонуються причини такої унікальної обробки. Одна з них полягає в тому, що травматичні спогади при ПТСР мають суто особистий характер, що робить їх особливими, навіть якщо вони мають спільні теми з іншими спогадами. Інша можливість полягає в тому, що ці спогади не прив'язані до часу і простору, тому вони більше схожі на поточні події, ніж на події минулого.

Важливо, що дослідження підкреслює роль ПКС і припускає, що перетворення травматичного спогаду на звичайний сумний спогад, який може опрацьовуватися гіпокампом, може стати ключем до лікування ПТСР. Ці результати відкривають нові шляхи для розуміння і потенційного лікування посттравматичного стресового розладу, наголошуючи на необхідності працювати з травматичними спогадами таким чином, щоб мозок міг керувати ними більш ефективно.

Раніше Фокус писав про те, чому у деяких людей розвивається ПТСР. Нове дослідження дозволило вченим зазирнути в потенційні першопричини розвитку небезпечного розладу, що дало можливість розробити нові підходи до його лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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