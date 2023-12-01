Динозаври "підклали свиню" людству: ми ніколи не зможемо дожити до 200 років

Учені вважають, що тривалість людського життя обмежена через найбільших тварин на Землі, які вимерли 66 млн років тому.

Існує помітна різниця між тим, як швидко старіють ссавці та багато видів рептилій і амфібій. Тепер вчені припускають, що ця невідповідність цікавим чином пов'язана з динозаврами, які населяли Землю задовго до появи першої людини і вимерли близько 66 мільйонів років тому, пише Science Alert.

Мікробіолог з Університету Бірмінгема у Великій Британії Жоао Педро де Магальяйнс висловив теорію про те, що ця невідповідність життя між ссавцями, рептиліями та амфібіями може бути пояснена за допомогою гіпотези "вузького довголіття". Суть гіпотези полягає в тому, що обмеженість тривалості життя ссавців пов'язана з домінуванням динозаврів десятки мільйонів років тому, в критичний період історії розвитку ссавців.

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Передбачається, що понад 66 мільйонів років тому, коли на Землі домінували динозаври, набагато меншим ссавцям потрібна була здатність швидко розмножуватися, щоб вижити. У результаті, як припускають учені, гени більш тривалої тривалості життя просто відійшли на другий план у міру розвитку еволюції.

За словами Магальяйнса, деякі з найбільш ранніх ссавців на Землі, ймовірно, були змушені жити в самому низу харчового ланцюга, а тому провели близько 100 мільйонів років в епоху динозаврів, розвиваючись і намагаючись вижити шляхом швидкого розмноження.

Ця гіпотеза припускає, що саме ці 100 мільйонів років "еволюційного придушення" в підсумку вплинули на те, з якою швидкістю люди старіють. Учені вважають, що наші давні предки в лінії евтерійних ссавців, імовірно, втратили певні ферменти — це сталося за часів, коли на Землі правили динозаври. Йдеться про ферменти, що відповідають за відновлення пошкоджень, спричинених ультрафіолетовим світлом.

Цікаво, що навіть у сумчастих і однопрохідних відсутній принаймні один із трьох ферментів відновлення УФ-випромінювання. При цьому вчені досі не знають, чи пов'язано це якимось чином зі скороченням тривалості їхнього життя. Існує ймовірність, що ссавці втратили цю здатність через те, що почали вести більш нічний спосіб життя, щоб захиститися від хижаків.

За словами Магальяйнса, у тваринному світі існують неймовірні приклади відновлення і регенерації. Наприклад, у деяких рептилій, зокрема й алігаторів, зуби можуть рости протягом усього життя. На жаль, люди позбавлені таких здібностей.

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