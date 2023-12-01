Важливість діагностики. Регулярні обстеження знижують ризик смерті від раку молочної залози

Нове дослідження вчених виявило чіткий зв'язок між своєчасним виконанням обстежень і ризиком смерті від раку молочної залози. У разі нехтування діагностикою показники смертності виявилися дуже високими.

Нещодавнє дослідження, проведене у Швеції, підкреслює найважливішу роль регулярного проходження мамографічних обстежень у зниженні смертності від раку молочної залози. Дослідження, в якому взяли участь 37 079 пацієнток із раком молочної залози, виявило пряму залежність між регулярним відвідуванням мамографа і зниженням ризику смерті від раку молочної залози. Зокрема, у жінок, які відвідали всі п'ять запланованих мамографій, ризик смерті від раку молочної залози був на 72 % нижчим, ніж у тих, хто пропускав візити, пише Medpage Today.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Доктор Роберт Сміт із Центру скринінгу раку Американського онкологічного товариства та Школи громадського здоров'я Університету Еморі наголосив на важливості регулярного проходження скринінгу. Виживаність жінок, які постійно проходять мамографію, становить понад 80 %, що значно вище, ніж у тих, хто не бере участі у скринінгах, — від 59,1 до 77,6 %.

Дослідження, в якому аналізувалися історії мамографічних обстежень з 1992 по 2016 рік, показало, що регулярне обстеження є ключем до раннього виявлення раку молочної залози, що значно підвищує шанси на виживання. Однак доктор Сміт відзначив тривожну тенденцію в США, коли багато жінок не дотримуються регулярного графіка мамографії, що призводить до спорадичних скринінгів або їх відсутності.

Він також вказав на відповідальність медичних працівників та закладів візуалізації за те, щоб пацієнти відвідували скринінги, особливо за своєчасне перенесення пропущених візитів.

Стаматія Дестуніс, з клініки Елізабет Венде в Рочестері, штат Нью-Йорк, підтвердила отримані результати, відзначивши "дуже значне" зниження ризику смертності. Вона зазначила, що результати цього дослідження повторюють результати попередніх досліджень, підкреслюючи рятівний потенціал регулярних мамографій.

Незважаючи на те, що дослідження було присвячене виживаності випадків, а не загальній смертності населення, воно узгоджується з нещодавніми результатами, які свідчать про помітне зниження смертності серед жінок, які відвідують планові скринінги. По суті, висновок очевидний: регулярне відвідування мамографії може стати вирішальним фактором у виживанні при раку молочної залози.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.