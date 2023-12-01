Незвичайний ефект старіння. Вчені дізналися, чому наша шкіра з віком стає більш крихкою

Нове дослідження вчених може прокласти шлях до лікування і уповільнення старіння шкіри у людей, позбавивши нас таких проблем, як повільне загоєння ран у більш зрілому віці.

У недавньому дослідженні група вчених зробила кілька інтригуючих відкриттів про те, як старіє наша шкіра. У центрі уваги дослідників опинилися крихітні частинки, звані позаклітинними везикулами (ВВ), які виробляються клітинами шкіри, відомими як епідермальні кератиноцити. Ці кератиноцити відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я нашої шкіри і особливо важливі для шкіри літніх людей, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

З віком кількість ВВ, що виробляються клітинами шкіри, збільшується. Однак розмір цих ВВ не змінюється. Дослідники виявили, що ВВ у віковій шкірі містять більше певного типу мікроРНК під назвою miR-30a. Ця мікроРНК необхідна для підтримки бар'єрної функції шкіри для захисту всього, що знаходиться під нею. Цікаво, що ВВ зі старих клітин шкіри, схоже, впливають на молоді клітини шкіри. Вони можуть уповільнювати їхній ріст, змінювати здатність до формування шкірно-подібних структур і навіть сповільнювати загоєння шкіри у мишей. Нове дослідження, проведене під керівництвом Таку Недачі, Крістель Бонод та інших авторів, дає змогу вченим припустити, що з віком змінюється спосіб спілкування клітин шкіри одна з одною. Ці зміни в ВВ можуть бути частиною причини того, що стара шкіра поводиться по-іншому, наприклад, повільніше гоїться або менш ефективна як бар'єр.

Значення цього дослідження полягає в його потенційному застосуванні. Розуміння того, як ВВ змінюються з віком, може призвести до нових способів лікування або управління старінням шкіри. Наприклад, впливаючи на мікроРНК у ВВ, ми можемо знайти нові підходи до поліпшення стану шкіри у літніх людей.

Це дослідження дає нам змогу глибше зрозуміти процес старіння на клітинному рівні, зокрема, в нашій шкірі. Хоча це дослідження є кроком вперед у розумінні старіння, важливо пам'ятати, що це лише перші результати. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, як ми можемо використовувати ці знання на практиці, щоб поліпшити здоров'я шкіри з віком.

Раніше Фокус писав про те, як виявити рак шкіри вдома. Відомий дерматолог, поділилася досвідом і вказала на що потрібно звертати увагу під час профілактичного самоогляду шкіри.

Також Фокус писав про те, що певний сорт вина омолоджує шкіру в середньому і старшому віках. Недавнє дослідження пролило світло на омолоджувальні здібності вина, але такі властивості приписують далеко не всім його сортам, і за потенційним ключем до молодості, можливо, доведеться помандрувати.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.