Таємниці крижаної планети: чому вчені вимагають від NASA здійснити політ до Урану (фото)

Сьому планету від Сонця не відвідував жоден космічний апарат уже 37 років, але Уран зберігає багато секретів, які потрібно обов'язково розкрити.

Уран — це сьома планета від Сонця, яка розташована на відстані приблизно 3,2 млрд км від Землі. Цей крижаний гігант у 4 рази більший за Землю за діаметром, у 15 разів більший за масою і в 63 рази більший за обсягом, ніж наша планета. Багато представників наукового співтовариства, зокрема й Майк Сорі з Університету Пердью, США, закликають NASA відправити до Урану дослідницький зонд. Які секрети крижаної планети можна розкрити під час цієї місії, розповів Сорі у статті для видання Space.

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Уран розташований у найменш вивченій частині Сонячної системи. Востаннє космічний апарат пролетів біля цієї планети ще 1986 року і це був "Водяжер-2". Хоча вчені отримали деяке уявлення про Уран, завдяки отриманим даним, все ж крижаний гігант зберігає ще багато секретів.

У Сонячній системі існують дві окремі групи планет. Це планети внутрішньої частини, так звані планети земної групи, тобто Земля, Венера, Марс і Меркурій. А за головним поясом астероїдів розташовані гігантські планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Останні дві сильно відрізняються від інших гігантів. Це крижані планети, які складаються в основному з таких сполук, як вода, лід, аміак і метан. Середня температура тут становить 212 градусів Цельсія.

Наразі астрономи знають, що крижаних гігантів існує дуже багато в нашій галактиці і вони кидають виклик розумінню формування та еволюції планет. Дослідження Урану може допомогти зрозуміти, як такі планети з'явилися і чому вони такі особливі.

Зонд має не просто пролетіти повз Уран, як це зробив "Вояджер-2", а вийти на орбіту навколо планети та провести тут багато років, вивчаючи не лише сам Уран, а й його 27 супутників і 13 майже невидимих кілець... Фото: NASA

За словами Сорі, він та інші представники наукового співтовариства, закликають NASA відправити до Урана дослідницький зонд, тому що це неймовірно важлива місія. Але зонд має не просто пролетіти повз Уран, як це зробив "Вояджер-2", а вийти на орбіту навколо планети та провести тут багато років, вивчаючи не лише сам Уран, а й його 27 супутників і 13 майже невидимих кілець. При цьому вчені наполягають відправити зонд якнайшвидше, адже за допомогою наявних технологій він досягне крижаного гіганта тільки за 12 років з моменту запуску.

Сорі називає головні питання, на які зможе відповісти нова місія:

З чого насправді складається Уран?

Чому Уран "лежить на боці" під час обертання навколо Сонця і чому його полюси спрямовані майже прямо до нашої зірки, чого немає в інших планет Сонячної системи?

Який механізм відповідає за створення дуже дивного магнітного поля Урана, яке має іншу форму, ніж магнітне поле Землі, і яке не збігається з напрямком обертання планети?

Як працює атмосферна циркуляція на крижаному гіганті?

Як формуються крижані гіганти?

За словами Сорі, він та інші представники наукового співтовариства, закликають NASA відправити до Урану дослідницький зонд, тому що це неймовірно важлива місія Фото: wikipedia

Кільця і супутники Урана

Крижані кільця Урана тонші і темніші, ніж кільця Сатурна. Вивчення цих кілець допоможе дізнатися про внутрішню частину Урана, що є однією з найбільших загадок для астрономів.

Супутники Урану, які здебільшого складаються із замороженої суміші льоду і каменю, також є дуже цікавими світами, 5 з яких можуть таїти під поверхнею підземні океани з рідкої води.

Рідка вода є найважливішим компонентом для появи життя, в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Тому існує ймовірність, що ці супутники можуть бути населеними.

Дата запуску місії до Урану та її вартість

За словами Сорі, хоча NASA визначає місію до Урану як одну з головних на найближчі роки, все ж точної дати запуску зонда немає. Що стосується вартості місії, то, згідно з розрахунками, вона перевищить 1 млрд доларів.

Хоча NASA визначає місію до Урану як одну з головних на найближчі роки, все ж точної дати запуску зонда немає. Що стосується вартості місії, то, згідно з розрахунками, вона перевищить 1 млрд доларів Фото: NASA

Учені вважають, що найідеальнішим часом для запуску космічного апарату до Урану є 2031 або 2032 рік. До цього часу можна створити необхідний зонд, а з огляду на розташування Урана в цей час, зонд зможе максимально швидко дістатися до планети. Тобто, якщо такий зонд буде запущено на початку наступного десятиліття, то прибуде він до Урана тільки на початку 2040-х років. Тож дізнатися розгадку таємниць Урану та його супутників астрономи зможуть тільки через 20 років.

Також Фокус писав про те, яким чином може відбутися політ астронавтів на Венеру. Вчені вважають, що люди повинні полетіти на другу планету від Сонця, незважаючи на пекельні умови на ній.