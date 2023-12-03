Створено реконструкцію величезної істоти із сотнями лап: жила на Землі 300 млн років тому (відео)

Реконструкція зовнішнього вигляду майже 3-метрової багатоніжки дає змогу отримати уявлення про давно вимерлих істот, які населяють нашу планету.

Завдяки консультаціям вчених, автори серіалу "Життя на нашій планеті" від Netflix, створили приголомшливу реконструкцію зовнішнього вигляду гігантської істоти з сотнями лап, що жила на Землі 300 млн років тому. Самець давно вимерлої багатоніжки під назвою Arthropleura на новому відео повзає стародавнім лісом у пошуках партнерки, пише Live Science.

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Учені вперше виявили скам'янілі останки багатоніжки Arthropleura 170 років тому. Ці істоти жили в період між 359 і 299 млн років тому на нашій планеті на території нинішньої Великої Британії, континентальної Європи та Північної Америки. Але вперше майже повний скелет Arthropleura вчені виявили тільки 5 років тому, що дало змогу краще зрозуміти анатомію стародавньої істоти. Ці дані лягли в основу реконструкції, яку допомогли створити авторам серіалу вчені з Лестерського та Брістольського університетів, Велика Британія.

За словами вчених, вимерла істота мала довжину приблизно 2,6 метра і ширину 0,5 метра, а важила багатоніжка — приблизно 50 кг. Вважається, що Arthropleura була найбільшою багатоніжкою з тих, що коли-небудь жили на Землі. Власне, такий екземпляр показано в реконструкції.

Вимерла істота мала довжину приблизно 2,6 метра і ширину 0,5 метра, а важила багатоніжка — приблизно 50 кг. Фото: Netflix

За словами вчених, понад 300 млн років тому, коли жила ця багатоніжка, рівень кисню на Землі був набагато вищим, ніж зараз. У той час на планеті домінували гігантські членистоногі, а також інші величезні комахи, такі бабки розміром з птаха і гігантські таргани довжиною до 10 см. Можливо, величезний рівень кисню зіграв свою роль у тому, що багатоніжки досягли таких величезних розмірів, але вчені поки не знають точно, як саме кисень допоміг цим істотам стати гігантами.

На відео представлено реконструкцію самця Arthropleura, який повзає стародавнім лісом у пошуках самки, як пояснюють автори серіалу.

Учені вважають, що стародавні багатоніжки, як і їхні сучасні нащадки, були майже сліпими. Більшість сучасних багатоніжок має бічні очі, які забезпечують тільки базовий зір. Тобто ці очі дають змогу розрізняти рівні освітленості місцевості, але не дають змоги розглянути її детально.

Що стосується кольору панцира стародавньої багатоніжки, то він набагато темніший, ніж у її сучасних нащадків. Останнім більш яскраве забарвлення необхідне для того, щоб відлякувати хижаків. Але вчені вважають, що Arthropleura не мала проблем із хижаками, які могли б напасти на істоту, адже таких найімовірніше не існувало.

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