Годування собаки сирим м'ясом може призвести до передачі людині небезпечних бактерій

Учені знайшли тісний зв'язок між годуванням собак сирим м'ясом і поширенням небезпечної бактерій Escherichia coli.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі One Health, вивчення 600 здорових домашніх собак дало змогу вченим знайти тісний зв'язок між годуванням собак сирим м'ясом і передачею людині бактерій Escherichia coli (кишкової палички), які стійкі до антибіотиків, пише ScienceAlert.

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За словами авторів дослідження, небезпечні бактерії можуть передаватися людям від домашніх сільськогосподарських тварин через сире м'ясо, яким годують домашніх собак. Учені вважають це дуже тривожним відкриттям.

Автори нової наукової роботи кажуть, що мета дослідження полягала в тому, щоб з'ясувати, що може підвищити ймовірність виділення собаками разом із фекаліями стійкої до антибіотиків кишкової палички.

Науковці провели аналіз собачих фекалій, а також провели опитування власників 600 собак щодо харчування тварин і місць їхніх прогулянок і виявилося, що лише вживання сирого м'яса собаками є значним фактором ризику виділення стійкої до антибіотиків кишкової палички.

Як показало дослідження, штами кишкової палички, які були виявлені у сільських собак, відповідають штамам, виявленим у великої рогатої худоби. У міських собак було виявлено штами бактерій, які можна виявити у людини. Вчені припускають, що існує складна суміш шляхів зараження.

Автори дослідження вважають, що власникам собак не варто годувати тварин сирим м'ясом, а фермерам потрібно вжити заходів зі скорочення використання антибіотиків на фермах, де виробляються корми для собак, адже це підвищує стійкість бактерій до ліків.

Кишкова паличка є частиною здорового кишкового мікробіома людини і тварин. Хоча більшість штамів нешкідливі, деякі з них можуть спричиняти проблеми, особливо у людей з ослабленою імунною системою. Коли виникає зараження, то це може становити небезпеку для життя і потребує термінового лікування антибіотиками. Якщо на кишкову паличку не впливають антибіотики, то інфекції стає важче лікувати.

Як уже писав Фокус, вчені довели, що 2 чашки чаю на день допомагають поліпшити здоров'я. Під час трирічного дослідження вчені виявили, що вживання чаю допомагає підвищити працездатність мозку і покращує пам'ять з віком.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому собаки часто не можуть зрозуміти, на що вказує їм людина. Як показує дослідження, деякі "розумніші" собаки можуть краще усвідомити, де знаходиться об'єкт у просторі.

Нагадуємо, що вчені допомогли створити реконструкцію величезної майже 3-метрової істоти із сотнями лап, яка жила на Землі 300 млн років тому, як уже писав Фокус.