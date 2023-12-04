Смачний і корисний захист. Учені дізналися, що боби допомагають боротися з раком прямої кишки

Боби є доволі популярним продуктом, проте вони мають певну репутацію в плані впливу на кишечник. Нове дослідження вчених розвінчало ці упередження.

Нещодавнє дослідження в галузі онкології показало, що морська квасоля — вид дрібних білих бобових, які часто трапляються в консервованій печеній квасолі, може відігравати важливу роль у поліпшенні здоров'я кишечника, особливо для людей з історією колоректального раку (КРР) або передракових поліпів. У цьому дослідженні, в якому взяли участь 48 осіб з ожирінням і ураженнями кишківника, вивчався ефект від щоденного вживання чашки сухої морської квасолі протягом 16 тижнів, пише New Atlas.

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Морська квасоля була обрана вченими за високий вміст клітковини та поживних речовин, які сприяють розвитку корисних бактерій у товстій кишці. Примітно, що під час дослідження було відзначено значні позитивні зміни в стані кишечника учасників. Збільшилася кількість корисних бактерій, таких як Faecalibacterium, Eubacterium і Bifidobacterium, і зменшилася кількість шкідливих бактерій. Ці результати мають велике значення, оскільки деякі бактерії кишечника пов'язані з підвищеним ризиком розвитку КРР та інших хронічних захворювань.

Під час дослідження учасники мали включати до свого щоденного раціону попередньо приготовану квасолю. Дослідники стежили за станом мікробіома кишківника, регулярно вивчаючи їхні аналізи крові та калу, і виявили стабільне поліпшення стану кишківника.

Це дослідження має особливе значення для людей, які перенесли рак, оскільки підтримання збалансованого мікробіома кишківника має вирішальне значення для одужання та запобігання подальшим ускладненням. Утім, щойно учасники припинили бобову дієту, їхнє здоров'я кишківника та рівень корисних бактерій знизилися протягом чотирьох тижнів.

Доктор Керрі Деніел-МакДугалл, співавторка дослідження, наголосила, що боби не спричиняли запалення кишківника і не призводили до серйозних змін у процесах усередині кишківника, що важливо для пацієнтів із КРР. Однак вона також підтвердила, що після припинення бобової дієти користь швидко зникає, що підкреслює необхідність постійного дотримання здорового харчування.

Бобові часто уникають через їхні можливі побічні ефекти, такі як здуття живота і метеоризм. Ці ефекти виникають внаслідок ферментації клітковини бобів у товстій кишці, що насправді сприяє розмноженню корисних бактерій. Це дослідження не тільки підкреслює важливість доступних продуктів, багатих на пребіотики, для здоров'я кишківника, а й закликає людей, які раніше мали проблеми з кишківником, проконсультуватися з лікарем, перш ніж вносити значні зміни в раціон.

Наразі група дослідників вивчає, як різні пребіотики можуть допомогти пацієнтам, які проходять імунотерапію, що лише розширює можливості застосування отриманих результатів.

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