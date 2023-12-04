Різдвяне диво. Як вибрати ідеальну ялинку на Новий рік: на допомогу приходить наука

Дослідники дали кілька порад, які допоможуть роздобути найкраще святкове дерево — простоїть довше і тішитиме зеленими голками.

Новий рік 2024 не за горами, а тому саме час подумати про центральний святковий елемент будь-якого будинку — новорічну ялинку. Якщо ви плануєте цього року поставити вдома святкове деревце, поради вчених про те, як вибрати ідеальну новорічну ялинку, виявляться вельми корисними, пише Daily Mail.

Вибір святкового дерева зовсім не просте завдання, здатне викликати стрес навіть у найзатятішого любителя новорічних і різдвяних свят. Чи варто вибрати живу ялинку або віддати перевагу штучній? А як це впливає на викиди вуглекислого газу і кліматичну кризу, яка вже обрушилася на планету? На ці та багато інших питань відповіли вчені.

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Дослідники розповіли, яке святкове дерево є ідеальним з точки зору науки, і чому більше дерево не завжди означає краще.

Жива чи штучна?

Наука однозначна в цьому питанні — живі ялинки кращі за штучні, і на те є причини. По-перше, штучні різдвяні ялинки не піддаються вторинному переробленню, оскільки зроблені з комбінації матеріалів і їх неможливо розділити: в результаті врешті-решт вони просто опиняються на смітнику.

Ба більше, здебільшого ці святкові деревця зроблені з пластику, а тому навіть упродовж усього періоду експлуатації виділяють більше парникових газів, як порівняти зі справжніми деревами, які фактично поглинають кисень упродовж усього свого життя. За словами еколога з Університету Шеффілд-Галлам, професора Яна Ротерхема, штучні ялинки мають особливо великий вуглецевий слід, якщо їх імпортують з-за кордону і використовують лише один раз.

Водночас якщо штучна ялинка використовуватиметься вами близько 10 років — імовірно, її вуглецевий слід виявиться незначним. Однак важливу роль у цьому питанні також відіграє транспортування: наприклад, штучну ялинку доправляють із Китаю до Великої Британії, що значно збільшує вуглецевий слід святкового дерева.

На думку вчених, найбільш екологічним варіантом вважається повторне використання живих ялинок, які після використання можна висадити в саду або повернути постачальнику. Деякі служби забирають використані різдвяні ялинки в новому році, щоб заново посадити їх перед повторним використанням на наступні свята

За словами професора Ротерхема, використовуючи повторно живу ялину, ми фактично навіть здатні очистити свій вуглецевий слід від "наслідків" інших новорічних свят.

Ідеальна новорічна ялинка

Продавці ялинкових базарів продають найрізноманітніші ялинки, проте на думку науковців та виробників лише одна є найкращою. За словами директора компанії з вирощування дерев Pines and Needles Вероніки Кусак, насправді лише одне дерево є найбільш популярним — ялиця Нордмана (Abies nordmanniana).

Ці дерева ростуть у гірських регіонах на південь і схід від Чорного моря в таких країнах, як Грузія і Туреччина, проте в інших країнах, наприклад, у Великій Британії, ці дерева вирощують у комерційних цілях.

За словами Кусак фактично саме ялиця Нордмана є найдовговічнішою живою різдвяною ялиною — голки не падають і залишаються м'якими на дотик, що робить її чудовим варіантом для свят.

Іншими хорошими варіантами для новорічного дерева є:

ялиця Шляхетна;

ялиця Фрейзера.

Науковці також наголошують, що оптимальним часом для купівлі святкового дерева є другий тиждень грудня — вчені радять не виставляти дерево занадто рано. На думку дослідників, саме другий тиждень грудня є оптимальним часом для того, щоб поставити та вбрати ялинку.

Більше — не завжди краще

За словами Кусак, найпопулярнішими є 1,8-метрові ялинки, оскільки вони зазвичай ідеально вписуються в простір, проте багато що залежить від висоти стель у вашому будинку.

Водночас науковці наголошують, що більше не завжди означає краще: що більша ялина, то сильніше стирчать її гілки та то більше місця вона займає. Крім того, щоб дерево стояло довше, за ним необхідно правильно доглядати.

Наприклад, деякі виробники дерев можуть пропонувати спеціальну підставку, яка продовжить життя вашого дерева. Як правило, якщо споживають 1-2 літри на день залежно від свого розміру і температури повітря в приміщенні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як ялинки розвинули свою чудову пірамідальну форму.