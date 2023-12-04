Сонцестояння, яскравий Меркурій і два метеорні потоки: коли це можна побачити в грудні

Останній місяць року буде насиченим у плані цікавих астрономічних подій.

Для всіх жителів Північної півкулі, коли настають найтемніші дні в році, більш холодне і менш вологе повітря робить грудень найкращим часом для спостереження за різними астрономічними подіями. На що варто звернути особливу увагу під час спостереження за нічним небом у грудні 2023 року, пише Popular Science.

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6-8 грудня — яскравий Меркурій

Починаючи з понеділка, 4 грудня, у нічному небі можна спостерігати за планетою Меркурій, яка найближчими днями перебуватиме найдалі від Сонця. У період із 6 до 8 грудня Меркурій перебуватиме в найвищій точці в нічному небі.

Для спостереження за найменшою планетою потрібно використовувати бінокль або невеликий телескоп і дивитися на південний захід приблизно через 30 хвилин після заходу Сонця. Меркурій у цей час буде видно всього протягом півгодини. Через те, що Меркурій перебуває найдальше від Сонця, він виглядатиме дуже яскравим.

13 і 14 грудня — пік метеорного потоку Гемініди

Якщо ви любите спостерігати за так званими "падаючими зірками", то варто провести спостереження за піком активності метеорного потоку Гемініди. Це один із найсильніших метеорних потоків, бо в найтемнішу ніч можна побачити, як в атмосфері згорає до 120 метеоритів щогодини.

Згідно з прогнозами вчених, цього року Гемініди можна спостерігати в ніч на 13 і на 14 грудня. Приблизно о 2 годині ночі буде помітна найбільша активність метеорного потоку. Вести спостереження за цим явищем не має завадити Місяць, що зростає, який відбиватиме не так багато сонячного світла.

Метеорні потоки здебільшого являють собою каміння, що відкололося від комет, але появу потоку Гемініди пов'язують з незвичайним астероїдом Фаетон. Вважається, що саме він створює уламки, під час зближення з Сонцем. Як же писав Фокус, цей астероїд також має хвіст, як у комет, і вчені знайшли ймовірну причину його виникнення.

Якщо ви любите спостерігати за так званими "падаючими зірками", то варто провести спостереження за піком активності метеорного потоку Гемініди Фото: space.com

22 грудня — зимове сонцестояння

Оскільки вісь Землі завжди перебуває під нахилом, то в день сонцестояння одна половина планети спрямована від Сонця, а інша половина — до нього. Технічно зимове сонцестояння триває лише мить, коли Північна півкуля нахилена настільки далеко від Сонця, наскільки це можливо.

22 грудня, під час зимового сонцестояння, буде найкоротший день цього року. Тобто ніч буде найдовшою. Уже з 23 грудня тривалість світлового дня почне збільшуватися до літнього сонцестояння в червні.

Цього дня Сонце перебуватиме найнижче над горизонтом.

21 і 22 грудня — пік метеорного потоку Урсіди

Якщо ви не зможете побачити пік метеорного потоку Гемініди, то ще матимете шанс побачити "падаючі зірки" під час наступного подібного астрономічного явища. Згідно з прогнозами вчених, пік метеорного потоку Урсіди настане в ніч на 21 і 22 грудня. Цей потік не такий потужний, як Гемініди, але все ж можна спостерігати за падінням до 20 метеоритів на годину.

У цей час Місяць наближається до своєї повної фази, а тому може трохи завадити відбитим світлом Сонця спостерігати за потоком Урсіди. Для того щоб побачити Урсіди, потрібно знайти на небі сузір'я Мала Ведмедиця, адже здається, що цей потік прибуває з цього регіону космосу. Насправді потік Урсіди створений уламками короткоперіодичної комети 8P/Туттля.

27 грудня — повний Місяць

Вважається, що останній повний Місяць у 2023 році буде дуже яскравим. Хоча Місяць уже буде майже повністю видно ще до 27 грудня, а саме 25 і 26 числа, коли диск нашого супутника буде освітлений світлом Сонця. При цьому повний Місяць у грудні перебуватиме довше над горизонтом, ніж під час попередніх подібних подій цього року.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, чим насправді пахне космос.