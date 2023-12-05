Крижаний гігант "прокинувся" вперше за 30 років: учені зняли рух найбільшого айсберга Землі

Гігантська брила льоду почала рух після 30 років "сплячки" і тепер спливає в Південний океан, вченим вдалося до нього наблизитися.

Найбільший у світі айсберг, відомий як А23а, відокремився від шельфового льодовика Філчнера ще 1986 року, однак потім він натрапив на мілину, де й провів нерухомо останні 30 років. Ще 2020 року вчені помітили, що гігантська брила льоду "прокинулася", проте найбільший айсберг Землі почав свій рух лише минулого тижня, пише Daily Mail.

Розміри гігантської брили льоду, що рухається, вельми дивовижні: його площа сягає 400 квадратних кілометрів, тоді як ширина становить близько 400 метрів. Днями вченим з Британської антарктичної служби (BAS) вдалося зняти цього гіганта: дослідники зняли, як найбільший айсберг у світі впевнено рухається в Південний океан, поворухнувшись уперше за три десятиліття.

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За словами команди, дивовижні кадри були зняті за допомогою RRS Sir David Attenborough — на них видно, як величезна брила льоду простягається далеко вдалину за межі дослідницького судна. За словами головного співробітника RRS сера Девіда Аттенборо і керівника науки про полярні океани в BAS, доктора Ендрю Мейерса, те, що маршрут айсберга з моря Ведделла проходив прямо на запланованому шляху дослідницького судна, стало справжньою удачею. Ба більше, вченим пощастило, що на борту була відповідна команда, а тому вчені скористалися шансом на повну.

Неймовірні кадри надали новий погляд на найбільший у світі айсберг Фото: British Antarctic Survey

Мейєрс також зазначає, що вони з колегами були заворожені неймовірними розмірами айсберга — він простягається настільки далеко, наскільки вистачає очей. На щастя, вченим вдалося не лише зафільмувати рух найбільшого айсберга у світі, а й взяти з нього зразки.

Автори дослідження сподіваються, що здобуті ними зразки допоможуть зрозуміти, як зміна клімату впливає на Південний океан і організми, що мешкають у ньому. За словами біоеохіміка Лаури Тейлор, вченим уже відомо, що гігантські брили льоду здатні забезпечувати поживними речовинами води, через які вони проходять, створюючи процвітаючі екосистеми в менш продуктивних районах.

Неймовірні кадри надали новий погляд на найбільший у світі айсберг Фото: British Antarctic Survey

Водночас учені досі не розуміють, яке значення в цьому процесі відіграють окремі айсберги, їхній масштаб і походження. Щоб з'ясувати це, вони з колегами взяли проби поверхневих вод позаду руху А23а, в безпосередній близькості від і перед маршрутом айсберга. Науковці сподіваються, що зібрані зразки, дадуть їм змогу визначити, яке життя розвивається навколо А23а, а також те, як гігантські брили льоду впливають на вуглець в океані та його баланс з атмосферою.

Передбачається, що найбільший айсберг у світі буде віднесений Антарктичною циркумполярною течією в "алею айсбергів". Однак учені все ще не до кінця впевнені, яким шляхом рухатиметься А23а далі — це покаже час.

Неймовірні кадри надали новий погляд на найбільший у світі айсберг Фото: British Antarctic Survey

Раніше Фокус писав про те, що найбільший айсберг на Землі рухається вперше за 30 років: катастрофи не уникнути.