Випробування часом. Лікарі розповіли, чому деякі отримані нами рани не загоюються

Отримуючи дрібні порізи та інші рани подібного характеру, ми помічаємо, що деякі з них заживають дуже довго. Це відбувається з цілої низки причин і потребує спеціального підходу, стверджують лікарі.

З віком шкіра стає тоншою і менш еластичною, тому вона більше схильна до пошкоджень і повільніше відновлюється. Ця проблема посилюється такими факторами, як сонячне пошкодження, яке особливо негативно позначається на ділянках шкіри, які часто піддаються впливу сонячних променів. Крім того, клітини шкіри, що відповідають за вироблення кератину — життєво важливого компонента, що забезпечує міцність шкіри, з часом втрачають здатність до регенерації. Експерти підкреслюють роль нестачі вітамінів у цьому процесі та більш детально розкривають способи боротьби з цим станом, пише The Washington Post.

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Звичайні ліки також можуть впливати на процес загоєння. Протизапальні препарати та препарати для розрідження крові, як зазначає Кароліна Файф із клініки ран Святого Луки, можуть уповільнити процес загоєння. Однак перед припиненням прийому будь-яких ліків необхідно проконсультуватися з лікарем.

Під час лікування дрібних травм ключове значення мають чистота і правильна перев'язка. Акуратне промивання рани і використання правильного типу пов'язки, наприклад піни для ран, що сочаться, або повітропроникних пов'язок для сухих ран, можуть сприяти загоєнню. Файф застерігає від безладного використання антибіотиків місцевої дії та рекомендує звертатися до лікаря в разі підозри на інфекцію.

Хронічні рани — рани, які не гояться в очікувані терміни (зазвичай близько 30 днів), — потребують особливої уваги. Люди з такими захворюваннями, як діабет або судинні захворювання, повинні активно обговорювати зі своїми лікарями можливість лікування або запобігання подібних проблем.

У разі серйозних ран або якщо незначна рана не загоюється так, як очікувалося, звернення до лікаря має вирішальне значення. Експерти стверджують, що рани розміром понад 2 на 2 дюйми або глибші рани потребують уваги лікаря. У сумнівних випадках консультація з лікарем, навіть за фотографією або онлайн, може підказати необхідні кроки для правильного догляду та загоєння.

Раніше Фокус писав про революційну пов' язку на рану. Нова експериментальна пов'язка здатна зробити революцію в тому, як лікарі перевіряють рани на наявність інфекцій, не знімаючи пов'язку, не піддаючи рани новій інфекції і не затримуючи процес загоєння.

Також Фокус писав, що вчені створили ручку з чорнилом, здатним швидко і легко загоювати рани. Для пацієнтів з відкритими ранами з'явилася нова надія у вигляді системи PAINT, 3D-друкарської ручки, заповненої біоактивним чорнилом, здатної змінити методи лікування ран у всьому світі.

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