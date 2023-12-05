Можлива "Вифлеємська зірка": чому це важливий тиждень для знаменитої комети Галлея (фото)

У житті найзнаменитішого крижаного об'єкта Сонячної системи настає дуже важливий етап.

Напевно, всі чули про комету Галлея, яка є яскравою короткоперіодичною кометою. Цього тижня найзнаменитіший крижаний об'єкт у Сонячній системі досягне найвіддаленішої точки від Сонця під час руху своєю орбітою навколо зірки і почне довгий шлях назад до неї. Усі комети рухаються саме таким чином. Вони здійснюють повний оберт навколо Сонця за певну кількість років, а що стосується комети Галлея, то цей період становить 75-79 років. Коли знаменита комета наближається до Сонця, то тільки тоді вона з'являється в нічному небі Землі, пише Forbes.

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Вважається, що комета Галлея — це один з небагатьох подібних крижаних об'єктів, які можна побачити 2 рази за одне людське життя. Востаннє ця знаменита комета наближалася до Сонця, і відповідно до Землі, 1986 року. Під час руху своєю орбітою навколо Сонця комети досягають афелію та перигелію, тобто найдальшої точки від зірки та найближчої до неї відповідно.

У суботу, 9 грудня комета Галлея досягне афелію, але мине ще багато років, перш ніж цей об'єкт можна буде побачити в нічному небі. Якщо точніше, то наступне зближення із Сонцем комети Галлея очікується в липні 2061 року.

У суботу, 9 грудня комета Галлея досягне афелія, але мине ще багато років, перш ніж цей об'єкт можна буде побачити в нічному небі Фото: Forbes

Але саме цього тижня комета почне свою довгу подорож назад у внутрішню частину Сонячної системи і за цей час подолає приблизно 35 відстаней від Землі до Сонця, а це значно далі, ніж знаходиться остання планета Сонячної системи — Нептун. Вчені вважають, що через 38 років комета Галлея пролетить повз Землю набагато ближче, ніж минулого разу, а тому виглядатиме вона набагато яскравіше.

Першим виявив цю комету, шириною приблизно 11 км, і розрахував її орбіту ще в середині 18 століття англійський астроном Едмунд Галлей Фото: Forbes

Першим виявив цю комету, шириною приблизно 11 км, і розрахував її орбіту ще в середині 18 століття англійський астроном Едмунд Галлей. Тому комету так і назвали. Комету Галлея спостерігали дуже багато разів за всю історію людства. Деякі вчені вважають, що, можливо, найвідоміша поява цієї комети відбулася понад 2000 років тому, коли в небі помітили так звану "Вифлеємську зірку". Можливо, це була та сама яскрава "зірка", яка привела волхвів до місця народження Ісуса, згідно з біблійними історіями.

За словами Міндже Кім з Ворикського університету, Велика Британія, комети, які звісно ж не є зірками, своїм зовнішнім виглядом у нічному небі нагадують ці об'єкти. Як показують історичні записи, китайські та корейські астрономи, можливо, спостерігали саме за кометою Галлея в 5 столітті до н.е., що відповідає приблизному часу народження Ісуса між 6 роком до н.е. і 4 роком до н.е. Звичайно, "Вифлеємська зірка" могла не бути кометою Галлея. Можливо, в небі з'явилася дуже яскрава планета Сонячної системи, наприклад, Юпітер. Або ж це був навіть спалах наднової.

Як уже писав Фокус, з великої діри на Сонці до Землі полетів швидкий сонячний вітер. Це призвело до появи геомагнітної бурі на Землі, яка впливатиме на планету ще кілька днів.