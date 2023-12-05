Будинок бабусі. Через 400 років в Англії виявили палац Тюдорів: тут жив король Генріх VIII (фото)

Королівський палац почав руйнуватися ще в 17 столітті і поступово від нього нічого не залишилося, але будівля стала частиною місцевої легенди.

Давно втрачений королівський палац, який належав бабусі короля Англії Генріха VIII Маргариті Бофорт, був виявлений через 400 років після його руйнування. Руїни палацу виявили історики-аматори в селі Коллівестон, Нортгемптоншир, Англія, пише Daily Mail.

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Коллівестонське товариство історії та охорони природи вже давно намагалося встановити місцезнаходження знаменитого королівського палацу, де деякий час жили англійські монарші особи. Для цього вони використовували як історичні джерела, так і місцеві легенди.

Цей палац ще наприкінці 15 століття подарував своїй матері Маргариті Бофорт король Англії Генріх VII, батько знаменитішого короля Генріха VIII, який мав 6 дружин, двох з яких він стратив. Але в 17 столітті палац почав руйнуватися, поки від нього нічого не залишилося, хоча він став частиною місцевих легенд.

Маргарет Бофорт Фото: Wikipedia

Історики аматори розпочали свої пошуки втраченого палацу ще 2018 року, але їх було зупинено у зв'язку з пандемією COVID-19. Потім пошуки продовжилися, і історики використовували георадар і лідар, щоб знайти можливе місце знаходження руїн палацу, на основі наявних даних. Тільки цього року любителям історії вдалося виявити руїни стін знаменитої королівської резиденції. Їхні знахідки пізніше підтвердили вчені з Йоркського університету.

Цей палац ще наприкінці 15 століття подарував своїй матері Маргариті Бофорт король Англії Генріх VII. Фото: Daily Mail

За словами Кріса Клоуза, керівника групи, яка виявила палац, ніхто не мав ані найменшого уявлення про те, який він насправді був великий. Це був справжній комплекс із багатьох будівель, який для свого часу, можливо, був одним із найбільших в Англії.

Це був справжній комплекс із багатьох будівель, який для свого часу, можливо, був одним із найбільших в Англії Фото: Daily Mail

Вважається, що в цьому палаці жили щонайменше три королівські особи з династії Тюдорів — Генріх VII, Генріх VIII та Єлизавета I. За словами Клоуза, 1503 року саме в цьому палаці відбулося велике свято, бо доньку Генріха VII (король Англії у 1485-1509 роках), Маргариту Тюдор (також її називали пізніше Маргарита Англійська) відправляли до Шотландії, щоб вона вийшла заміж за короля Шотландії Якова IV. Цю подію відзначали цілих 2 тижні.

Король Англії Генріх VII Фото: Wikipedia

Щодо короля Англії Генріха VII (правив у 1509 — 1547 роках), то він відвідував цей палац 1541 року разом зі своєю п'ятою дружиною Катериною Говард (її король звинуватив у зраді та стратив), а також із донькою Єлизаветою від шлюбу з Анною Болейн (цю дружину король також стратив).

Команда істориків-аматорів, яка поки що завершила розкопки, планує їх відновити наступного року Фото: Daily Mail

Єлизавета 1558 року стала королевою Англії під ім'ям Єлизавета I, правила до 1603 року і стала останньою представницею династії Тюдорів, які правили Англією. Саме під час її правління в цьому палаці відбувалися збори знаті, де обговорювалися важливі політичні питання. Також за Єлизавети I тут побудували ще кілька будівель і новий банкетний зал. Цю залу ще не виявлено й історики хочуть її знайти найближчим часом.

Король Англії Генріх VIII Фото: Wikipedia

Команда істориків-аматорів, яка поки що завершила розкопки, планує їх відновити наступного року, щоб виявити руїни інших будівель палацового комплексу. За словами Клоуза, Тюдори спеціально обирали це місце для частого проведення часу через природні умови довкілля та віддаленість від жвавих населених пунктів.

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