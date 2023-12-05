Пневмонія поширюється по всьому світу: хто в зоні ризику і чи варто побоюватися, розповів лікар

Дедалі частіше діти в усьому світі хворіють на пневмонію, але у небувалого сплеску є свої причини, і деякі з них сягають витоків пандемії COVID-19, кажуть учені.

Останнім часом з'явилися повідомлення про незвичайне зростання кількості випадків пневмонії серед дітей у таких країнах, як Нідерланди, Данія, США та Китай. Це спонукало батьків уважно стежити за розвитком подій, тоді як чиновники охорони здоров'я старанно відстежують і аналізують ситуацію. Важливо зазначити, що ці спалахи не пов'язані з будь-яким новим вірусом або незнайомим збудником, пише ScienceAlert.

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Пневмонія, запалення легенів, зазвичай спричинене інфекціями, може вражати легеневі тканини глибше, ніж бронхіт. Симптоми часто включають лихоманку, утруднене дихання і біль у грудях, який можна визначити на рентгенівському знімку грудної клітки. Незважаючи на деякі страшні терміни, такі як "пневмонія білих легень", цей стан не відрізняється від звичайної пневмонії, розповідає докторка Занія Стаматакі.

Цього року за цими незвичними випадками стоять звичайні підозрювані, такі як респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) і бактерія Mycoplasma pneumoniae. Мікоплазма, відома своєю стійкістю до поширених антибіотиків, має тенденцію до сплеску захворюваності кожні кілька років.

Більшість людей, включно з дітьми, одужують від цих інфекцій із грипоподібними симптомами протягом кількох днів. Однак деякі випадки переростають у більш серйозне запалення легенів, що вимагає лікування або госпіталізації.

Вплив поширених респіраторних вірусів у дитинстві може зміцнити імунну систему проти подібних мікроорганізмів у майбутньому. Існує понад 200 вірусів, які можуть спричиняти респіраторні інфекції, і перша зустріч із ними може призвести до важчих симптомів. Зазвичай імунній системі потрібно близько тижня, щоб виробити специфічні захисні механізми проти нового збудника.

Навіть після того, як інфекція минає, організм зберігає клітини пам'яті для майбутнього захисту. Віруси, такі як застуда і РСВ, можуть мутувати, щоб обійти імунітет, але ці клітини пам'яті продовжують забезпечувати певний рівень захисту.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього року кількість вірусних інфекцій відповідає передпандемічному рівню, включно з очікуваним відродженням Mycoplasma pneumoniae. Однак є застереження з приводу зниження стадного імунітету до мікоплазми після пандемічних обмежень.

Зняття обмежень COVID-19 збільшило ймовірність одночасної зустрічі з кількома інфекційними захворюваннями. Нещодавні дослідження засвідчили, як супутні інфекції можуть посилювати захворювання, наприклад, випадки важкого гепатиту у дітей у Великій Британії та США, пов'язані з кількома вірусами.

У лабораторіях дослідники помітили, що під час спільного зараження можуть виникати гібридні віруси з потенційно унікальними характеристиками і симптомами, що створює проблеми для імунної системи.

Щоб виявити нові небезпечні спалахи, чиновники охорони здоров'я постійно відстежують рівень захворюваності та симптоми. Лікарням, особливо в сезон грипу, необхідно бути пильними, оскільки супутні інфекції можуть посилювати симптоми і затягувати одужання, особливо в людей із такими захворюваннями, як астма.

Профілактичні заходи, вжиті під час пандемії COVID-19, як-от уникнення контактів із хворими людьми, хороша вентиляція, носіння масок і дотримання гігієни рук, як і раніше, мають вирішальне значення. Розуміння впливу, здавалося б, легких інфекцій, особливо в поєднанні, підкреслює важливість цих запобіжних заходів для стримування поширення респіраторних інфекцій.

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