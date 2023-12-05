Аура альфа-самця. Учені вперше зняли, як шимпанзе відбирає їжу в хижака (фото)

Відомо, що шимпанзе полюють за м'ясом, проте рідко вступають у конфронтацію, щоб відібрати здобич в інших тварин.

Бентежна зустріч у лісі сталася в долині Ісса на заході Танзанії, коли орел якраз збирався взятися за трапезу, здобуту важкою працею, але не встиг насолодитися обідом. У цей момент йому завадив альфа-самець шимпанзе, який відібрав здобич у хижого птаха, пише Live Science.

Це відео стало першим в історії, коли вчені спостерігали й змогли зафіксувати, як альфа-шимпанзе йде на конфронтацію з орлом, щоб відібрати в нього здобич. Зазначимо, що подібні зустрічі є досить рідкісними в науковій літературі та часто описуються лише як можливі. У результаті вченим уперше вдалося на власні очі спостерігати настільки дивну й агресивну поведінку шимпанзе.

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Зазначимо, що основу харчування шимпанзе (Pan troglodytes) становить вегетаріанська дієта, проте в їхній раціон також входить м'ясо та інші продукти тваринного походження. Наприклад, ученим уже відомо, що вони активно полюють за м'ясом, а в рідкісних випадках навіть можуть збирати плоть із мертвих туш.

У новому дослідженні координатор проєкту зі збереження приматів Бугома в Уганді Сем Бейкер стежив за шимпанзе в Танзанії з колегами, коли вони помітили Імбу, альфа-самця шимпанзе, що з'явився на ділянці високої трави. На цій ділянці також перебував орел (Stephanoaetus coronatus), який, мабуть, готувався розпочати трапезу, проте його злякав альфа-самець. Минув ще деякий час, і вчені спостерігали появу Імба, в руках якого перебувало нерухоме тіло молодого бушбока (Tragelaphus scriptus). Вчені припускають, що спочатку дитинча бушбока стало жертвою нападу орла.

Шимпанзе Імба (Pan troglodytes), що харчується тушею бушбока, ймовірно, спійманої орлом Фото: Sam Baker/GMERC

Далі вчені спостерігали, як близько години інші шимпанзе намагалися вкрасти здобич в альфа-самця, а потім просили його поділитися. Зрештою, він дійсно поділився невеликою кількістю м'яса бушбока з самкою, а решту здобичі з'їв сам. Далі альфа-самець викинув тушу, після чого її кинулися доїдати інші — зрештою залишився лише череп.

Дослідники зазначають, що це відео є другим свідченням крадіжки шимпанзе їжі у хижака. При цьому в більшості інших задокументованих свідчень описуються випадки, коли шимпанзе крали здобич у бабуїнів. Однак у дослідженні 2019 року вчені помітили, що шимпанзе також здатні красти їжу в леопардів, при тому, що леопарди в дикій природі природним чином полюють на шимпанзе.

Раніше Фокус писав про те, що шимпанзе використовують складну тактику, описану Сунь-Цзи.