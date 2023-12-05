Аура альфа-самця. Учені вперше зняли, як шимпанзе відбирає їжу в хижака (фото)
Відомо, що шимпанзе полюють за м'ясом, проте рідко вступають у конфронтацію, щоб відібрати здобич в інших тварин.
Бентежна зустріч у лісі сталася в долині Ісса на заході Танзанії, коли орел якраз збирався взятися за трапезу, здобуту важкою працею, але не встиг насолодитися обідом. У цей момент йому завадив альфа-самець шимпанзе, який відібрав здобич у хижого птаха, пише Live Science.
Це відео стало першим в історії, коли вчені спостерігали й змогли зафіксувати, як альфа-шимпанзе йде на конфронтацію з орлом, щоб відібрати в нього здобич. Зазначимо, що подібні зустрічі є досить рідкісними в науковій літературі та часто описуються лише як можливі. У результаті вченим уперше вдалося на власні очі спостерігати настільки дивну й агресивну поведінку шимпанзе.
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Зазначимо, що основу харчування шимпанзе (Pan troglodytes) становить вегетаріанська дієта, проте в їхній раціон також входить м'ясо та інші продукти тваринного походження. Наприклад, ученим уже відомо, що вони активно полюють за м'ясом, а в рідкісних випадках навіть можуть збирати плоть із мертвих туш.
У новому дослідженні координатор проєкту зі збереження приматів Бугома в Уганді Сем Бейкер стежив за шимпанзе в Танзанії з колегами, коли вони помітили Імбу, альфа-самця шимпанзе, що з'явився на ділянці високої трави. На цій ділянці також перебував орел (Stephanoaetus coronatus), який, мабуть, готувався розпочати трапезу, проте його злякав альфа-самець. Минув ще деякий час, і вчені спостерігали появу Імба, в руках якого перебувало нерухоме тіло молодого бушбока (Tragelaphus scriptus). Вчені припускають, що спочатку дитинча бушбока стало жертвою нападу орла.
Далі вчені спостерігали, як близько години інші шимпанзе намагалися вкрасти здобич в альфа-самця, а потім просили його поділитися. Зрештою, він дійсно поділився невеликою кількістю м'яса бушбока з самкою, а решту здобичі з'їв сам. Далі альфа-самець викинув тушу, після чого її кинулися доїдати інші — зрештою залишився лише череп.
Дослідники зазначають, що це відео є другим свідченням крадіжки шимпанзе їжі у хижака. При цьому в більшості інших задокументованих свідчень описуються випадки, коли шимпанзе крали здобич у бабуїнів. Однак у дослідженні 2019 року вчені помітили, що шимпанзе також здатні красти їжу в леопардів, при тому, що леопарди в дикій природі природним чином полюють на шимпанзе.
Раніше Фокус писав про те, що шимпанзе використовують складну тактику, описану Сунь-Цзи.