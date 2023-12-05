125 000 років тому неандертальці вполювали одну з найбільших істот світу: що знайшли вчені

Неандертальці полювали на найбільших наземних тварин свого часу. Ця дивовижна майстерність свідчить про несподіваний рівень організації та хоробрості наших давніх родичів, що могло вплинути на формування суспільства в Європі між Льодовиковими періодами.

Нещодавнє дослідження, проведене професоркою Сабіною Гаудзінскі-Віндгойзер та її командою в Археологічному дослідницькому центрі MONREPOS, дало захопливі підказки про мисливську майстерність неандертальців. Вони знайшли відмітини на кістках слонів Palaeoloxodon antiquus, яким приблизно 125 000 років, пише IFLScience.

Хоча на перший погляд ці позначки могли з'явитися з інших причин, дослідниця та її колеги стверджують, що кісток, оброблених у такий спосіб, було так багато на цьому місці, що на них, мабуть, полювали.

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Однак це відкриття порушило питання про те, чи було щось особливе в Ноймарк-Норд, чи полювання на гігантських слонів поширилося на інші регіони. Щоб з'ясувати це, дослідники вивчили кістки слонів ще з двох місць на сході Німеччини.

На диво, кістки з усіх трьох місць, датовані одним і тим же періодом, мали схожі відмітки. Це вказує на те, що полювання на цих гігантських тварин було поширеною практикою серед неандертальців у теплий період, подібний до сьогоднішнього клімату.

Цікавим є те, що неандертальці віддавали перевагу полюванню на дорослих самців слонів, які були значно більшими за самок. Ці знахідки дозволяють припустити, що такі гігантські істоти, найімовірніше, подорожували поодинці, а не групами.

Хоча на кістках, знайдених в одному місці, також залишили сліди хижаки, схоже, що неандертальці були достатньо вправними, щоб відбиватися від конкурентів і домінувати на мисливських угіддях.

Реконструкція слона прямобивневого лісового в натуральну величину Фото: Lutz Kindler, LEIZA (CC BY-NC-ND)

Величезні розміри цих слонів давали значну кількість м'яса. Команда підрахувала, що з однієї особини Palaeoloxodon можна було отримати достатньо м'яса, щоб забезпечити добову потребу неандертальця в калоріях 2 500 разів, причому тварина не обов'язково повинна бути великого розміру.

Якби мисливці не мали способу зберігати м'ясо, воно б швидко зіпсувалося, навіть взимку.

А тому дослідники припускають, що неандертальці могли володіти невідомими нам методами зберігання або збиратися у великі групи, щоб швидко споживати свою здобич. Будь-яка з цих версій змінила б наше уявлення про неандертальське суспільство, принаймні в Німеччині.

Цілком ймовірно, що поєднання методів збереження і спільних зборів було ключовим фактором. Крім того, здається неймовірним, що невелика група могла переносити таку величезну кількість м'яса, а це означає, що вони осідали на одному місці протягом тривалого періоду, щоб максимально використовувати ресурси.

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