Миші можуть годинами чепуритися біля дзеркала, але за однієї умови: навіщо вони це роблять (відео)

Дослідники помітили, що гризуни здатні пройти "Дзеркальний тест", який вважається ознакою самосвідомості у тварин.

Люди можуть проводити години, чепурячись біля дзеркала, що, ймовірно, є ознакою марнославства. Однак у тваринному світі така поведінка є радше ознакою самосвідомості. У новому дослідженні вчені виявили, що гризуни, як люди та шимпанзе, здатні впізнавати власне відображення в дзеркалі — тобто, ймовірно, мають самосвідомість, пише Daily Mail.

Дослідники виявили, що миші з намальованими білими плямами на голові здатні впізнавати себе в дзеркалі та проводять деякий час перед ним, намагаючись привести себе до ладу. У науці цей експеримент відомий як "Дзеркальний тест" — стандарт, який часто вважають ознакою самосвідомості або свідомості у тварин.

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У новому дослідженні команда з Техаського університету провела експеримент із гризунами. Під час дослідження вчені ввели кільком гризунам наркоз, а потім намалювали чорним мишам на головах плями білим чорнилом — усі вони були різного розміру. Далі вчені помістили мишей перед дзеркалами.

Спостереження показали, що миші з білими мітками проводили більше часу, чепурячись перед дзеркалом — це дає змогу припустити, що вони мають здатність впізнавати себе. Однак було щось цікаве: поведінка мишей залежала від кількох факторів.

По-перше, миші демонстрували самопізнання лише тоді, коли плями на їхніх головах були доволі великого розміру і відрізнялися за кольором від їхньої шерсті. По-друге, гризуни дивилися в дзеркало, лише якщо в минулому вони вже проводили час біля дзеркал і виросли серед мишей, схожих на них. У результаті вчені припустили, що гризуни справді здатні впізнавати себе в дзеркалі й, ймовірно, помічають зміни у своїй зовнішності.

Водночас команда виявила, що чорні миші, яких ізолювали після відлучення або вирощували в компанії білих мишей, не намагалися видалити відмітини з голови, навіть якщо вони були відповідного кольору і розміру. На думку авторів дослідження, це є доказом того, що самопізнання і самосвідомість повинні мати певний соціальний елемент.

На цьому зображенні показано нейрони в гіпокампі, які, на думку вчених, відіграють важливу роль у формуванні самооцінки Фото: Neuron

Далі вчені спробували краще вивчити цей ефект, а тому використовували сканування мозку, коли гризуни дивилися в дзеркало. Результати дослідження показали, що набір нейронів у гіпокампі активувався, коли миші бачили себе в дзеркалі, а також у мишей, які виглядали схожими. Миші, у яких ця область була деактивована, не могли впізнавати себе. У результаті вчені дійшли висновку, що без соціалізації ці нейрони не розвиваються, що врешті-решт призводить до відсутності самопізнання.

Зазначимо, раніше "Дзеркальний тест" використовували для оцінки свідомості у низки різних тварин, зокрема шимпанзе, дельфінів і слонів. Водночас деякі дослідники заявляють, що цей тест зовсім не є доказом того, що миші дійсно володіють самосвідомістю. Замість цього дані показують, що миші мають здатність впізнавати себе за певних обставин.

Раніше Фокус писав про те, які тварини насправді можуть впізнати себе в дзеркалі.