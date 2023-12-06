Ледь не згоріла заживо. У Бангкоку модель запалала під час спроби вилікувати біль у шлунку (фото)

Незвичайний і лякаючий випадок вдалося зафіксувати завдяки камерам, встановленим у кабінеті терапії. Полум'я, що раптово виникло і стрімко поширилося, буквально обійняло дівчину.

Візит жінки в одну з клінік Бангкока для проходження сеансу нетрадиційного тайського лікування обернувся кошмаром. Модель, відома під псевдонімом Гейм, звернулася за лікуванням Фао Я — практикою спалювання трав на животі для полегшення травлення і зняття менструальних болів. Але те, що мало стати буденною процедурою, змінило життя дівчини на "до" і "після", пише The New York Post.

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Сеанс набув жахливого оберту, коли трав'яна суміш на животі Гейм, освітлена чайною свічкою, раптово охопила її полум'ям. Відеозапис із камер, встановлених у клініці, зафіксував цей жахливий момент, показавши, як модель відчуває нестерпний біль, коли вогонь швидко поширюється, спалюючи її одяг і стіл у спа-салоні.

Жінка буквально скотилася на підлогу, де її намагалися загасити кілька людей Фото: ViralPress

Якщо в цьому разі для підпалювання трав'яної суміші використовували чайну свічку, то, найімовірніше, вона містила легкозаймисті компоненти. Багато трав та ефірних олій містять леткі сполуки, які легко запалюються. Коли ці сполуки потрапляють у полум'я, навіть таке маленьке, як від чайної свічки, вони можуть швидко спалахнути. Це схоже на те, як маленька іскра може швидко підпалити суху траву. У замкненому просторі, наприклад на шкірі, вкритій рушником, ця реакція може бути ще інтенсивнішою, що призводить до швидкого і неконтрольованого поширення полум'я. Це чергове нагадування про те, що навіть природні речовини в поєднанні з вогнем можуть спричинити небезпечні та непередбачувані реакції.

Наслідки полум'я, що охопило дівчину Фото: ViralPress

Незважаючи на відчайдушні спроби медпрацівників та її хлопця загасити полум'я, Гейм дістала серйозні опіки третього ступеня і пухирі по всій спині та під грудьми. Після цієї трагічної події їй довелося довго і болісно відновлюватися, витративши кілька місяців на лікування в лікарні та значні медичні витрати, а клініка, як повідомляється, відмовилася брати на себе відповідальність.

Важка доля Гейм підкреслює критичний момент у практиці нетрадиційної медицини. Лікування Фао Я, відоме використанням теплової терапії і трав'яних ліків, зазвичай вважається безпечним. Однак цей інцидент порушує питання про ризики, пов'язані з подібним лікуванням, і про необхідність дотримання суворих протоколів безпеки.

Міністерство охорони здоров'я Таїланду, попереджене скаргою Гейм, пообіцяло провести розслідування. Цей випадок підкреслює важливість дотримання балансу між нетрадиційними практиками і сучасними стандартами безпеки, а також необхідність того, щоб клініки несли відповідальність за свої послуги.

Поки Гейм продовжує своє одужання і судову тяганину, її історія слугує застереженням про потенційні небезпеки альтернативних методів лікування і важливість забезпечення їхнього безпечного застосування.

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