Напівсонні ведмеді бродять Сибіром і не можуть впасти в сплячку: що відбувається (фото)

Тварини накопичили достатньо жиру і готові вже заснути, але їм заважають це зробити аномальні умови навколишнього середовища.

Згідно з повідомленнями російських учених, в Амурській області РФ бродять напівсонні ведмеді, які готові вже впасти в сплячку, але аномально високі температури не дають їм змоги цього зробити, пише Live Science.

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Ведмеді в Сибіру вже накопичили достатньо жиру для того, щоб залізти до своїх барлогів і перечекати зиму в "сплячому режимі", але надто тепла погода заважає їм це зробити. Хоча ці тварини вже місяць тому мали б відправитися в сплячку. Здебільшого ведмеді це роблять наприкінці жовтня. Цікаво, що продовжують блукати територією Амурської області тільки самці, а самки з ведмежатами вирушали до своїх барлогів "строго за графіком".

Ведмеді зазвичай проводять зиму уві сні в своїх барлогах, а навесні виходять назовні, коли у них з'являється можливість знайти їжу. На відміну від інших тварин, які впадають у сплячку, ведмеді самі вирішують, коли переходити в "сплячий режим" на основі різних природних сигналів, як-от наявність їжі та температура повітря. Восени цього року в Амурській області, яка межує з Китаєм, спостерігалися аномально високі температури і це може бути причиною того, що ведмеді все ще бродять біля своїх барлогів.

Восени цього року в Амурській області, яка межує з Китаєм, спостерігалися аномально високі температури, і це може бути причиною того, що ведмеді все ще бродять біля своїх барлогів Фото: Live Science

За словами Ойвінда Тойєна з Університету штату Аляска, США, окрім аномально високої температури ведмедям може заважати волога в їхніх барлогах. Висока температура у вологих снігових умовах може призвести до того, що тала вода потрапить у барлоги, і ведмедям буде незручно там залишатися.

Проблеми з часом сплячки, мабуть, більше впливають на самців, ніж на самок і дитинчат. За словами вченого, ведмежата більш сприйнятливі до низьких температур, ніж дорослі, оскільки їхні тіла зберігають менше енергії і швидше втрачають тепло. У них також вищий базовий метаболізм, ніж у дорослих, як у літні місяці, так і в місяці сплячки, тому дрібнішим ведмежатам доводиться бути особливо обережними, щоб не витрачати зайву енергію перед сплячкою.

Дорослі ведмеді можуть підтримувати денну активність у перші зимові місяці, підвищуючи свій метаболізм, коли вони перебувають у русі, а потім знову сповільнюючи його, коли вони відпочивають, каже Тойен. Тож, напівсонні ведмеді, можливо, вже спровокували фізіологічний перехід у стан сплячки і, таким чином мають пригнічений метаболізм.

Ведмеді на Алясці також можуть бродити напівсонними через високі температури Фото: Live Science

За словами Тойєна, ведмеді на Алясці також можуть бродити напівсонними через високі температури. Наприклад, учені вже бачили таких ведмедів, які гуляють посеред зими в прибережних районах. Але у ведмедів тут є можливість добувати їжу в цю пору року.

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