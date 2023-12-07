Загадку розкрито. Астронавти МКС знайшли загублений помідор, який шукали 8 місяців (фото)

Ще в березні астронавт NASA втратив свою частину зібраного врожаю і його звинувачували в тому, що він з'їв помідор.

Астронавти повідомили про те, що нарешті виявили помідор, який був вирощений на Міжнародній космічній станції і загублений представником NASA Френком Рубіо. Його давно звинувачували, жартома звісно, що він поласував цим овочем, але тепер після виявлення залишків помідора, його виправдали, пише Space.

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Після збору чергового врожаю крихітних помідорів, вирощених на МКС наприкінці березня цього року, кожен астронавт отримав сою частину врожаю. Зокрема й астронавт NASA Френк Рубіо, який доглядав за помідорами, вирощувати їх було дуже важко в умовах мікрогравітації. Але запакований у спеціальний пакет помідор Рубіо полетів і загубився, хоча інші члени екіпажу станції жартома звинувачували астронавта в тому, що він таємно з'їв овоч.

На МКС в умовах мікрогравітації багато речей можуть легко загубитися і якщо вони не такі важливі для місії, то їхнім пошукам не приділяють багато часу. Тим паче, що станція має великий розмір, а в астронавтів вистачає інших завдань, які вони мають виконувати в космосі.

Астронавти повідомили про те, що нарешті виявили помідор, який був вирощений на Міжнародній космічній станції і загублений представником NASA Френком Рубіо (на фото) Фото: NASA

Уперше Рубіо запитали про зниклий помідор у вересні, коли він спілкувався із Землею з приводу встановленого несподіваного для астронавта рекорду. Через проблеми з російським космічним кораблем "Союз", який мав повернути його і ще двох астронавтів із РФ на Землю на початку року, Рубіо пробув на космічній станції 371 день. Хоча його місія мала тривати лише півроку.

Тоді Рубіо жартома заявив, що він кілька годин шукав помідор і що він упевнений у тому, що овоч буде знайдений і всі зрозуміють, що він його не їв. Рубіо, як і інші астронавти, не приділяв багато часу пошукам, адже встиг за час перебування в космосі провести багато важливих експериментів.

У жовтні, коли Рубіо вже повернувся на Землю, журналісти знову згадали про втрачений помідор, але астронавт повідомив, що його ще не знайшли на МКС.

"На МКС вологість становить приблизно 17%. Ймовірно, помідор уже висох до такої міри, що, можливо, вже й не буде ясно, що це таке. Але я сподіваюся його знайдуть", — сказав тоді Рубіо.

Останки цього помідора, через 8 місяців, все-таки виявили астронавти на космічній станції абсолютно випадково.

"Нашого друга Френка Рубіо, який уже вирушив додому, вже давно звинувачують у тому, що він з'їв помідор. Але ми можемо виправдати його. Ми знайшли помідор", — сказала астронавтка NASA Жасмін Могбелі під час зв'язку із Землею 6 грудня. Пряма трансляція зі станції була присвячена 25-річному ювілею МКС.

Міжнародна космічна станція працює з 1998 року, але вже на початку 2031 року вона припинить своє існування. Згідно із заявою NASA, її направлять вниз, в атмосферу Землі, щоб вона там згоріла під час падіння. Як уже писав Фокус, з'явилися розрахунки вартості цього процесу, і вона вражає.