Спадщина Ярослава Мудрого. У Норвегії виявили 1000-річну монету з обличчям Ісуса (фото)

Шукач цінних металів натрапив на унікальну золоту монету під час дослідження гір на півдні Норвегії.

Мисливець за цінними металами виявив у горах на півдні Норвегії рідкісну золоту монету, випущену у Візантійській імперії 1000 років тому. На цій монеті зображений Ісус Христос, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нагадуємо, що Західна Римська імперія припинила своє існування 476 року н.е., але Східна Римська імперія, що отримала назву Візантійська імперія існувала ще майже 1000 років до 1453 року. Саме візантійську монету, яка називається гістаменон номісма, виявив шукач цінних металів на півдні Норвегії. Уперше такі монети почали випускати у Візантійській імперії в 960 році н.е.

Археологи, які вивчили стародавню золоту монету, повідомили, що на одному її боці зображений Ісус Христос, який тримає Біблію, а на другому боці — два імператори Візантійської імперії: Василь II і Костянтин VIII.

Археологи, які вивчили стародавню золоту монету, повідомили, що на одній її стороні зображений Ісус Христос, який тримає Біблію Фото: Live Science

Вчені дійшли висновку, що ця монета була випущена в період між 977 і 1025 роками, коли імперією правили вищевказані імператори. Такого висновку археологи дійшли, виявивши характерний дизайн монети, який використовували при карбуванні грошей у той період часу. На монеті також є два написи двома мовами. Напис "Ісус Христос, Цар царюючих", було нанесено латиною, а напис "Василь і Костянтин, імператори римлян" — грецькою мовою.

На другому боці монети зображені два імператори Візантійської імперії: Василь II і Костянтин VIII Фото: Live Science

Яким чином ця рідкісна золота монета опинилася в горах на півдні Норвегії, археологи точно не знають. З'явилося припущення, що артефакт міг належати королю Норвегії Гаральду III, який правив країною з 1045 по 1066 роки. Історики вважають, що до того, як стати королем, Гаральд III зібрав групу воїнів і разом із ними вирушив на південь. Вважається, що він вступив на службу князя Київської Русі Ярослава Мудрого, а потім служив візантійському імператору. Історики припускають, що скандинавські найманці зазвичай отримували дозвіл грабувати палац після смерті імператора.

Можливо, ця монета була частиною посагу, який отримав Гаральд III після того, як одружився з донькою Ярослава Мудрого Єлизаветою. До речі, від цього шлюбу народилося дві доньки і одна з них, Інґіґерд, вийшла спершу заміж за короля Данії і стала королевою цієї країни, а згодом вийшла заміж за короля Швеції, і також стала королевою.

Також археологи вважають, що монета могла потрапити до Норвегії завдяки звичайній торгівлі.

Археологи планують провести ретельніші розкопки на місці, де було виявлено монету, наступного року.

Як уже писав Фокус, у Польщі знайшли одразу 5 сокир бронзового століття, історія яких налічує понад 3 тисячі років. Знахідку виявили в північній частині країни.

Також Фокус писав про те, що в Японії знайшли кам'яні форми для лиття бронзи, які можуть бути найстарішими на планеті. Знайдені предмети, датовані приблизно 200 роком до н. е., дають змогу зазирнути у видатний період в історії Японії, відомий як період Яйой.