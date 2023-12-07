Дивляться на світ інакше. Немовлята не піддаються зоровим ілюзіям, у які вірять дорослі

Дослідники виявили, що малюки віком до пів року зовсім інакше дивляться на цей світ і їх неможливо обдурити, створивши візуальну ілюзію.

Заведено вважати, що в перші місяці життя люди зовсім інакше сприймають навколишній світ, і тепер учені нарешті знайшли цьому підтвердження. Нове дослідження показало, що в перші пів року життя діти дійсно дивляться на світ зовсім інакше, пише The Guardian.

У новому дослідженні японські вчені зосередилися на розумінні того, як малюки відчувають світ у перші місяці життя. У результаті вчені виявили дещо дивовижне: немовлят віком до пів року неможливо провести зоровими ілюзіями, які можуть обдурити дітей старшого віку або дорослих людей.

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Під час дослідження вчені провели тест із червоними та зеленими крапками, у якому взяли участь діти віком від 5 до 8 місяців. Під час експерименту точки одного кольору рухалися вгору в центрі, але вниз праворуч і ліворуч, а точки іншого кольору демонстрували зворотний рух. Якби доросла людина в цей момент дивилася в центр екрана, виникла б зорова ілюзія: здавалося б, що всі червоні точки рухаються в одному напрямку, а зелені — в іншому.

Команда спробувала з'ясувати, чи працює це в немовлят: учені надали дітям екран із крапками тільки одного кольору; вони або всі рухалися в одному напрямку, або рухалися в одному напрямку в центрі та в протилежному — з боків.

Загалом у дослідженні взяли участь 40 немовлят, а результати показали, що діти віком до шести місяців довше дивилися на екран, коли всі точки рухалися в одному напрямку. При цьому діти старшого віку довше дивилися на екран, коли точки рухалися в обох напрямках.

Більш ранні дослідження вже показали, що немовлята схильні дивитися на незнайомі речі. У результаті автори дослідження дійшли висновку, що немовлята, старші за пів року, сприймали первісну ілюзію, однак вона не працювала на малюках віком до 6 місяців. За словами співавтора дослідження з Університету Хоккайдо, доктора Шума Цурумі, вони з колегами знайшли підтвердження тому, що немовлята, імовірно, справді бачать світ інакше: вони сприймали точну комбінацію кольорів і напрямків руху.

Автори дослідження вважають, що це пов'язано з тим, що обробка інформації в мозку малюків ще не повністю розвинена, а тому вони роблять різні припущення про те, що бачать.

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